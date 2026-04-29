El conseller de Educación, sobre el 'caso Roldán': "No podemos hacer más"

Educación tiene las manos atadas en el 'caso Roldán'. El conseller de Educación, Antoni Vera, ha reconocido esta mañana ante las preguntas de los medios la imposibilidad de actuar en el conflicto por el que más de la mitad de los alumnos del colegio de Son Pisà no van a clase desde hace una semana en protesta por la reincorporación como tutor de Miquel Roldán, docente condenado por acoso a un menor, en otro centro: "Si no está inhabilitado, nosotros no podemos hacer más".

"Este docente no ha sido inhabilitado, es lo hemos explicado a las familias", ha respondido el conseller, que se ha referido a la baja que a día de hoy sigue cubriendo Roldán en Palma: "En estos momentos, el docente ha cumplido sus funciones laborales y educativas en el centro de Son Pisà". "Otra cosa es la situación social que viene de atrás, pero allí no hay ninguna situación, ni la Inspección educativa ha hecho ningún informe diciendo que esté incumpliendo", ha añadido Vera.

En relación a la preocupación instalada entre los padres y madres de los alumnos, el conseller ha querido transmitirles tranquilidad y comprensión, al tiempo que indicaba que ya se les había trasladado hasta dónde podía llegar la conselleria: "A las familias les puedo decir, una vez más, que les entiendo perfectamente pero que la Conselleria de Educación tiene las limitaciones que tiene, que son la normativa".

Cabe recordar que las familias del CEIP Son Pisà, donde Roldán sigue impartiendo clase cubriendo una baja que debía finalizar este martes 28 de abril pero que finalmente se ha alargado, llevan cinco días movilizando una huelga de alumnos -con un seguimiento medio del 50% del censo del centro- y varias protestas para conseguir que el docente condenado no pueda volver a impartir clase en este ni en ningún centro de la isla. Se reunieron varias veces con la conselleria y la dirección del centro sin alcanzar solución alguna para el asunto.

Este miércoles los alumnos que no han asistido a clase han protagonizado una nueva jornada de protesta en un parque contiguo al patio del CEIP Son Pisà: "Así han podido ver de nuevo su colegio, que echan mucho de menos", han señalado desde el APIMA. De forma paralela, la asociación de padres ha mantenido esta mañana dos nuevas reuniones, según han informado a través de un comunicado: una con el inspector educativo del colegio, el cual ha resuelto algunas dudas de las familias; y la otra con el centro y Convivèxit (Institut per a la Convivència i l Èxit escolar).

Según han señalado, "Convivèxit nos proporcionará las herramientas necesarias para que docentes y alumnos puedan reconstruir el clima de buena convivencia que se vivía en el colegio y que la situación actual ha destruido por completo". Se trata de medidas a medio y largo plazo, "puesto que a corto plazo nada se puede hacer", han remarcado.

Una posible solución

Vera ha explicado que la única solución pasa por una modificación de una ley básica estatal, algo que escapa a las atribuciones de la Conselleria: "Mis competencia como conseller de Educación acaban cuando empieza una ley básica estatal; quien tiene la competencia para cambiar esta situación es la ministra".

Además, ha recordado que hace ya un año y medio que escribió en relación con este asunto tanto a la ministra de Educación, Pilar Alegría, "que nos contestó que nos olvidáramos del tema", como a la de Infancia, Sira Rego, pidiendo una modificación de la Ley de Infancia para que la inhabilitación para la docencia se extienda a los condenados por acoso, y no solo por acoso sexual como ocurre ahora.

Vera ha descargado sobre el Gobierno central la responsabiliad de resolver la situación y se ha remitido a lo que dijo Rego en su visita a Palma hace unos días, de que el Gobierno cambiaría la ley y se ha preguntado cuándo lo hará. "Le vuelvo a pedir que es un proyecto de ley sencillísimom de un solo artículo y que puede llevarlo la semana que viene al Consejo de Ministros, que se tramite por lectura única y este problema estará solucionado bien pronto", ha reclamado.

Por último, ha recordado que el Parlament aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para reclamar esa modificación de la Ley de Infancia, que se está tramitando en ponencia y "presumiblemente" volverá a contar con apoyo unánime del pleno. Sin embargo, ha precisado que después de eso, deberá seguir tramitación en el Congreso: "Si fuera competencia autonómica, habría llevado un decreto ley para aprobarlo en el Parlament, pero no lo puedo hacer".