Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: "El lugar está validado con mucho margen"

Con el sol colocado en una posición similar a la que tendrá el día del eclipse en Mallorca se ha confirmado una de las mejores ubicaciones para observarlo: "El lugar está validado con mucho margen". Con esta rotundidad, Tomeu Más, divulgador astronómico y miembro de AstroMallorca aprueba con nota la simulación que se ha llevado a cabo a las 20:27 horas.

"Sin tener en cuenta las condiciones atmosféricas que hará, esta es una ubicación fantástica", sostiene Más. Tanto este miércoles como el jueves (29 y 30 de abril) son dos días idóneos para realizar pruebas para saber cómo se verá el eclipse en las diferentes ubicaciones porque el 12 de agosto se colocará en una posición similar.

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Simulación en Playa de Palma

El lugar escogido para realizar la simulación ha sido la Playa de Palma, entre los balnearios 4 y 5. Una ubicación con una gran visibilidad, pero sobre todo con una gran accesibilidad.

Además, AstroMallorca ha organizado una observación solar pública desde las 18 horas hasta las 21 horas. Decenas de personas han acudido a ver cómo se observará en verano y también han mirado a través de los siete telescopios que han llevado.

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