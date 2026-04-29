Cambios internos en el Consell de Mallorca: Tommy Ferragut sustituirá a Marco Taobás al frente de la dirección insular de Turismo

Más cambios internos en el departamento de Turismo del Consell de Mallorca. Tal y como ha podido confirmar este diario, Tommy Ferragut sustituirá a Marco Táobas al frente de la dirección insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, convirtiéndose así en la tercera persona que asume el cargo en lo que va de legislatura, dado que Táobas reemplazó a Susana Sciacovelli al frente de a dirección insular hace tan solo un año.

El relevo queda enmarcado en la reconfiguración del departamento que está llevando a cabo Guillem Ginard, conseller de Turismo desde diciembre del año pasado, cuando sustituyó al defenestrado José Marcial Rodríguez, personalidad asediada por las polémicas protagonizadas con personal de la casa y presionada por gran parte del el sector. Ferragut aterriza en el Consell tras haberse convertido en una figura de referencia en el mundo de las relaciones públicas en Baleares, además de haber elaborado trabajos de comunicación corporativa y participado en la organización de eventos, sobre todo sociales y de calado.

Sin embargo, ambos comparten un pasado común. Ginard y Ferragut formaron parte de Unió Mallorquina hace más de una década, con diferentes grados de implicación en el partido. Si bien el ahora conseller tiene consideración de histórico ex dirigente de UM y llegó a ser vicepresidente de la formación, Ferragut perteneció a la órbita del partido durante varios años. Con Miquel Nadal como portavoz, concejal y primer teniente de alcalde de UM en el Ayuntamiento de Palma, Ferragut asumió un rol como asesor municipal en Promoción Económica.

Sin embargo, tras el estallido de varios casos de corrupción en el entorno de Unió Mallorquina, los cuales precipitaron la dimisión de Nadal, la entonces alcaldesa de Palma Aina Calvo cesó a los dos concejales ejecutivos y cinco asesores de UM, entre los que se encontraba Tommy Ferragut. El nuevo director insular del Consell, en 2011, fue interrogado en calidad de imputado por los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán en el marco de la denominada 'operación Picnic'. Dos años más tarde, también tuvo que declarar como encausado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 por el 'caso Voltor'.

La llegada de Ferragut a la institución insular, la cual se oficializará previsiblemente en los próximos días, se produce debido a que Táobas ha decidido regresar al sector privado, en el que acumula una dilatada experiencia. Asumió en febrero de 2025 la dirección insular de Demanda y Hospitalidad que ahora abandona tras haber ejercido como director gerente de la Fundación Mallorca Turismo (FMT); es especialista en transformación digital, liderazgo estratégico e innovación en los sectores turístico e industrial y ha desempeñado diferentes roles en consultoría empresarial, liderazgo y proyectos, ventas y marketing.

Antes del llegar al Consell, Táobas estuvo en Selina Hotels, en Ávoris Corporación Empresarial, en Inetum; Yoidata, Hierros y Aceros de Mallorca, Halcón Viajes; fundador, en Promo Turismo y Spanair, entre otras empresas.