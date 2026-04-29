Alerta en Mallorca por el avance del ‘banyarriquer’: por qué es peligroso

El 'banyarriquer' se ha convertido en una de las grandes amenazas para los encinares de Mallorca. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica la ampliación a todos los municipios de Mallorca de las medidas excepcionales para controlar este insecto, cuyo nombre científico es Cerambyx cerdo. La decisión llega después de que los técnicos hayan detectado su expansión más allá de la Serra de Tramuntana.

Aunque a simple vista pueda parecer solo un escarabajo más, el 'banyarriquer' supone un problema serio para los bosques de la isla. La clave está en sus larvas, que excavan galerías en el interior de la madera de las encinas. Ese daño interno debilita progresivamente los árboles, favorece la aparición de enfermedades y puede acabar comprometiendo la supervivencia de ejemplares ya afectados.

Un insecto que ataca desde dentro

El 'banyarriquer' no actúa sobre las hojas ni sobre la corteza de forma superficial. Su peligro está en que el daño se produce dentro del tronco y de las ramas. Las larvas se alimentan de la madera y van abriendo galerías que reducen la resistencia del árbol.

Con el paso del tiempo, las encinas afectadas pierden vigor, quedan más expuestas a hongos y otras enfermedades y pueden sufrir roturas de ramas o un deterioro general. Por eso, el problema no se limita a un árbol aislado: cuando la presencia del insecto es elevada, puede afectar al conjunto del encinar.

Por qué preocupa especialmente en Mallorca

La preocupación ha aumentado porque la presencia del 'banyarriquer' ya no se concentra únicamente en su ámbito habitual de la Serra de Tramuntana. Según el Govern, los servicios técnicos han constatado una presencia creciente en otros encinares de la isla y también en ejemplares aislados, con una afectación que supera los niveles considerados tolerables para garantizar el buen estado de conservación de las masas forestales.

Mallorca cuenta con encinares de gran valor ambiental, paisajístico y cultural. Estos bosques forman parte de la identidad de la isla, especialmente en zonas de montaña y fincas rurales. Su deterioro no solo supone una pérdida ecológica, sino también un impacto sobre el paisaje y el equilibrio de muchos espacios naturales.

Una especie protegida, pero con control excepcional

El caso del 'banyarriquer' tiene una particularidad: el Cerambyx cerdo es una especie protegida a escala europea. Sin embargo, el Govern argumenta que su elevada densidad en Mallorca obliga a aplicar medidas excepcionales para compatibilizar su conservación con la protección de los encinares.

Es decir, no se trata de erradicar la especie, sino de controlar sus poblaciones allí donde su presencia se ha disparado y está poniendo en riesgo la salud de los bosques.

La Conselleria ha intensificado la lucha contra el 'banyarriquer' / CAIB

Trampas y seguimiento en toda la isla

La ampliación de las medidas permite extender las actuaciones de control y gestión a todo el territorio insular. En los últimos meses, el Govern ya había reforzado la lucha contra este escarabajo con la colocación de más de 7.000 trampas en fincas públicas de Mallorca y la captura de más de 7.000 ejemplares adultos.

Estas actuaciones buscan reducir la presión del insecto sobre las encinas y mejorar el estado sanitario de los encinares más afectados.

Qué señales pueden indicar la presencia del 'banyarriquer'

Los árboles atacados pueden presentar agujeros en el tronco, restos de serrín o madera expulsada, ramas debilitadas y signos generales de decaimiento. En muchos casos, el daño se detecta cuando la encina ya lleva tiempo afectada, precisamente porque la actividad principal del insecto se produce en el interior de la madera.

Por este motivo, los técnicos insisten en la importancia del seguimiento y del control, especialmente en zonas donde la plaga ya ha mostrado una fuerte expansión.

Una amenaza silenciosa para los encinares

El 'banyarriquer' es peligroso para los bosques de Mallorca porque actúa de forma lenta y silenciosa. Perfora las encinas desde dentro, debilita su estructura, favorece enfermedades y puede acelerar el deterioro de masas forestales enteras.

La ampliación de las medidas a toda Mallorca confirma que el problema ya no se considera localizado. La prioridad ahora es frenar su expansión y proteger unos encinares que son parte esencial del patrimonio natural de la isla.