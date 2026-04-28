El Senado rechaza condenar la rotura de la fotografía de Aurora Picornell en el Parlament

El Senado ha rechazado este lunes con los votos del PP una iniciativa de Izquierdas por la Independencia, ERC y Bildu para condenar la rotura de una fotografía de la militante comunista asesinada en la Guerra Civil Aurora Picornell por parte del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox).

La Comisión Constitucional del Senado, donde Vox no cuenta con representación, ha debatido esta iniciativa defendida por el senador Joan Queralt (ERC), que pretendía defender la “dignidad” y “memoria” de Picornell y de todos los represaliados y asesinados por el franquismo ante “los ataques de odio de la extrema derecha”, en alusión a Vox.

Esta polémica tiene su origen en el pleno del Parlament balear del 18 de junio de 2024, cuando su presidente rompió una fotografía en la que aparecían las militantes comunistas Aurora Picornell y las hermanas Antònia y Maria Pascual, asesinadas en Mallorca por falangistas en 1937 y conocidas como 'las rojas del Molinar', su barrio.

En aquella sesión, las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa exhibieron esas imágenes en la Mesa de la Cámara. Le Senne les ordenó retirarlas alegando que vulneraban la neutralidad del órgano y, ante su negativa, arrancó y rasgó la foto del ordenador de Garrido y las expulsó del pleno.

Queralt ha lamentado “el odio, la chulería y el matonismo” de Vox y del presidente del Parlament hacia unas mujeres que fueron “violadas, torturadas y fusiladas”, unos hechos ante los que no se puede mostrar “tolerancia institucional”.

“Lo menos que se puede hacer es que a los muertos no se les viole permanentemente”, ha pedido.

Los socialistas han apoyado esta iniciativa política, al igual que el PNV, y la senadora del PSOE Abigail Garrido ha advertido de que este suceso “no es un hecho aislado” en España, por lo que es necesario continuar trabajando por la memoria democrática.

Pero “lo más grave” es que se puedan registrar actos así en instituciones como la Cámara legislativa balear, en un “intento por borrar la memoria” de Picornell y otras compañeras que lucharon por los obreros y los derechos de las mujeres. “Es de justicia recordar sus caras”, ha apostillado.

La diputada del PNV Estefanía Beltrán ha rechazado la actitud “agresiva” y “violenta” de Le Senne, que con su proceder mostró cuál es “el verdadero ADN de Vox”.

Además, ha considerado que Le Senne debería haber tomado la decisión de dimitir o, en su caso, haber sido destituido, para lo cual habrían sido necesarios los votos de la izquierda balear y también del PP.

El senador del PP Miguel Jerez ha reconocido que estos hechos “nunca” tenían que haberse producido, ha subrayado que se trata de un suceso “puntual” y no generalizado en las instituciones públicas y que Le Senne deberá dar cuenta ante la Justicia por su actuación, por cuanto ha sido acusado formalmente de un delito de odio.

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Jerez ha apostado por el consenso político y ha querido recordar que la ley de fosas de Baleares fue aprobada por unanimidad, gracias a un acuerdo fruto del “trabajo serio y honrado” de todos los partidos por recuperar la memoria de cualquier persona asesinada durante la Guerra Civil, de ambos bandos.