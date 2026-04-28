Saturación turística en el TIB en pleno mes de abril: "Tercermundista no, lo siguiente"

"Tercermundista no, lo siguiente. El día que haya un accidente con gente de pie y saturada hablaremos". Un vídeo difundido en redes sociales por el usuario Pep Socies ha desatado la polémica al mostrar la saturación del transporte público en Mallorca en pleno mes de abril. En las imágenes, grabadas en un autobús del TIB, se observa a numerosos pasajeros viajando hacinados, sin apenas espacio para moverse.

Durante la grabación, el autor del vídeo denuncia la situación con contundencia mientras muestra el interior completamente lleno del vehículo y se muestra muy crítico con el Govern: "Esto es la línea pública, responsabilidad del Govern, no soy el primero que lo denuncio. ¿Pero que hace el Govern? Nada. Dicen que no hay saturación. Invierten dinero en cosas que no son necesarias, y esto es un servicio esencial y necesario. No hacéis absolutamente nada, vergonzoso", expresa.

El vídeo va más allá de la denuncia general y se dirige directamente a la presidenta del Govern balear. "Prohens, no me venga con el sermón de saturación puntual", afirma el usuario. En esa misma línea, cuestiona la desconexión de los responsables políticos con la situación diaria del transporte público: "¿Tiene el valor de coger el transporte público para ver la realidad que sufrimos los ciudadanos? Seguramente no". Asimismo, lanza una crítica directa a la gestión del servicio: "¿Por qué no exigen a la empresa que cumpla la normativa de seguridad y aumente las frecuencias?".

Quejas de usuarios

Las imágenes, que muestran a pasajeros de pie y en condiciones de evidente incomodidad, han generado una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios aseguran haber vivido situaciones similares y denuncian que este tipo de escenas ya no son excepcionales. De hecho, una joven vecina de Valldemossa publicó un vídeo viral en el que denunciaba el colapso de los autobuses interurbanos de la TIB y admitía sin rodeos que, para no llegar tarde al trabajo, los residentes se cuelan en la cola antes que los turistas.

Su testimonio, compartido en TikTok bajo el nombre de “Karenciaexistencial”, disparó el debate. La joven aseguraba que en paradas como las de Valldemossa las colas empiezan a formarse mucho antes de que llegue el autobús y que, como no siempre hay plazas para todos, muchos pasajeros se quedan en tierra y deben esperar al siguiente bus, a veces durante más de una hora.

Més per Mallorca denuncia la situación

Por su parte, Més per Mallorca ha expuesto hoy en el Parlament "el incumplimiento del Govern del mandato parlamentario que le obligaba a reforzar el transporte público interurbano por carretera", incrementando las frecuencias, particularmente en aquellas líneas más saturadas.Una medida que fue acordada por el Parlament el pasado 10 de septiembre.

"Siete meses después, no se ha adoptado ninguna medida significativa", según ha denunciado el diputado Ferran Rosa, quien ha hecho comparecer hoy en el pleno al conseller de Movilidad por este motivo.

Rosa ha preguntado al conseller si considera que los autobuses van saturados, si la oferta es suficiente, si "los mallorquines podemos desplazarnos dentro de nuestra propia casa", si el TIB es fiable, si existen garantías de poder subir a un autobús a la hora que se necesita o si hay personas que realizan todo el trayecto de pie. Unos problemas que, ha recordado, ya se producían hace un año, "cuando le reclamábamos que priorizara a los residentes, y que siguen ocurriendo en la actualidad".