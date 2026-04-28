Prohens cuestiona la "prioridad nacional" de Vox: "En una semana nos han dado tres o cuatro definiciones, les pediría que se aclaren"

"En una sola semana nos han dado hasta tres o cuatro definiciones de lo que es su prioridad nacional, les pediría que se aclaren". La presidenta del Govern, Marga Prohens, cuestiona la "prioridad nacional" que Vox ha puesto encima de la mesa estas últimas semanas como uno de los ejes de su discurso político. Una propuesta que la líder popular ya tildó el domingo pasado de "populista" y que hoy ha vuelto a poner en duda en el pleno del Parlament, reclamando a los de Abascal que aclaren a qué se refieren cuando utilizan este concepto.

"En una sola semana nos han dado hasta tres o cuatro definiciones de lo que es su prioridad nacional. Primero nos dijeron que las ayudas y prestaciones solo pueden ser para los españoles de nacimiento, después matizaron y dijeron que realmente lo que se tendría que pedir es la nacionalidad y acaban diciendo que la exigencia de un mínimo de residencia legal, que es algo que ya se aplica en esta comunidad con este Govern, ya les va bien. Yo lo que pediría es que se aclaren y decidan si están con la gente de aquí o contra la gente de aquí", ha expresado esta mañana Prohens en respuesta a las críticas lanzadas por parte de la portavoz de Vox en la Cámara Balear, Manuela Cañadas.

Criterios de residencia legal

La presidenta del Govern ha recalcado que su Ejecutivo ya está pidiendo una serie de criterios de residencia legal para acceder a ayudas y bonificaciones. "Baleares tiene claro que para el acceso a determinadas prestaciones se tiene que tener en cuenta los criterios de residencia legal mínima para que las ayudas lleguen a la gente de aquí y evitar fomentar el efecto llamada", destaca Prohens. En este sentido, ha hecho referencia a la exigencia de 5 años de residencia para el acceso a una vivienda pública o de precio limitado.

Prohens ha vuelto a reclamar a Vox que "se aclaren y decidan si están con la gente de aquí o contra la gente de aquí", recordando que los de Abascal votaron en contra la semana pasada del paquete de ayudas para paliar los efectos de la Guerra de Irán en Baleares.

"¿Populismo o sentido común?"

Por su parte, desde Vox señalan que su iniciativa "no es populista", sino que responde al "sentido común". Así lo ha expresado su portavoz en la Cámara Balear, Manuela Cañadas.

"Primero los de casa, no los únicos, los primeros. Usted pactó con Vox exigir 3 años de residencia para las ayudas de Resoga, 5 años para la vivienda protegida, esto es un paso hacia la prioridad nacional que a Vox le costó arrancarle a su partido y que deja fuera a los ilegales y que prioriza a los de aquí. Entonces, usted lleva estos años gobernando con una medida populista. Desde Vox pedimos que no se abandone a los ciudadanos de Baleares. ¿Va a defender a los suyos o va a seguir llamando populismo al sentido común?, expresa Cañadas.

"Los partidos de Ábalos y Bárcenas"

Previamente a la cuestión de la prioridad nacional, Vox ha cargado contra el PP por los recientes acuerdos con Més per Mallorca y el PSIB-PSOE, llegando a señalar que "al final los partidos que se entienden son el partido de Ábalos y el partido de Bárcenas".

"Se ve que sus socios para sacar adelante sus planes son los de la banda del Peugeot, de Koldo, de Cerdán y de las mascarillas. Ahora resulta que, según nos dijo el otro día su portavoz en este Parlamento, Negueruela es una especie de Churchill, un hombre de Estado que facilita la gobernabilidad de esta comunidad. Y ya para guinda hoy van a presentar un proyecto de ley con Més, los que van a las elecciones europeas con Bildu y los que van al País Vasco a hacerse fotos con los etarras. Piénsenlo ustedes porque vamos a tener que acabar pensando con tristeza que al final los que se entienden son el partido de Ábalos y el partido de Bárcenas", ha argumentado el diputado Sergio Rodríguez en alusión al vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

Noticias relacionadas

Por su parte, Costa ha señalado que "el Govern seguirá con la mano tendida para profundizar aún más" en el cambio de políticas en Baleares. "Ustedes tendrán que elegir si facilitan el cambio o lo bloquean", ha expresado en alusión a Vox.