PP y Vox sacan adelante las ayudas sociales del Consell por la guerra en Irán para las que se exigirán cinco años de residencia legal en Mallorca
El Partido Popular y Vox votan a favor de las ayudas sociales junto a Coalició per Mallorca, mientras Més per Mallorca y PSIB critican las cesiones a la ultraderecha y su "prioridad nacional"
El Consell de Mallorca ha aprobado este martes una modificación de crédito extraordinaria y urgente por valor de 22,7 millones de euros necesaria para sacar adelante, tres semanas después de anunciarlo el presidente Llorenç Galmés, las ayudas sociales para familias vulnerables destinadas a paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. Tal y como adelantaron desde Vox la semana pasada, el solicitante deberá acreditar cinco años de residencia legal y continuada en la isla para poder acceder a estas prestaciones, además de no superar los 25.200 euros en ingresos anuales.
La institución insular se ha visto obligada a celebrar un pleno extraordinario para dar luz verde a los nueve millones de euros que se destinarán, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, a ofrecer apoyo económico a las personas en situación de vulnerabilidad que cumplan con los requisitos establecidos. Esta cantidad forma parte del segundo paquete de medidas del escudo social, cuyo importe se ha visto incrementado de los 17,5 millones anunciados hace un mes hasta los 22,7 aprobados finalmente este martes.
Las ayudas sociales han salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, Vox y Coalició per Mallorca, con Més per Mallorca y PSIB votando en contra y lamentando las "cesiones" de Galmés ante la ultraderecha, que ha conseguido imponer su “prioridad nacional” con el polémico requisito residencial.
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