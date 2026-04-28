El PP tumba la propuesta del PSOE para limitar la entrada de coches en Mallorca

El PP ha tumbado esta mañana la proposición de ley presentada por el PSIB-PSOE para limitar la entrada de coches en Mallorca. Los populares, junto a Vox, han votado en contra de la toma en consideración de la propuesta socialista al considerar que es el Consell de Mallorca quien tiene las competencias para llevar a cabo esta limitación de vehículos. Así lo ha defendido la diputada Margalida Pocoví, señalando que esta medida será una realidad "lo antes posible" en la institución insular. "Habrá ley de regulación de vehículos en Mallorca, se continúa trabajando en un texto consensuado para que la norma perdure", destaca Pocoví.

La representante del PP señala que la iniciativa presentada del PSIB-PSOE es una "copia descarada" del trabajo del Consell pero "añadiendo el toque socialista de más restricciones y prohibiciones". En concreto, apunta, la norma incorpora artículos que "van en contra de los mallorquines, les acusa de un uso excesivo del transporte público y les obliga a ir en transporte público y bicicleta". Por ello, ha afirmado, el PP ha votado en contra. Igualmente, Pocoví afea a los socialistas que no impulsaran ninguna medida en esta línea durante los ocho años que gobernaron. "Ocho años con el volante en las manos y con el motor apagado", critica.

"Una traición a la ciudadanía"

Por su parte, la diputada socialista Amanda Fernández ha sido la encargada de defender la propuesta en el Parlament. Una iniciativa que, según destaca, "vuelve a poner de manifiesto una nueva traición del PP a la ciudadanía de Mallorca", ya que con su voto en contra "ha demostrado que los discursos de Prohens en el Govern y de Galmés en el Consell no se corresponden con sus actos".

En este sentido, Fernández detalla que el modelo de los populares "significa no actuar: una isla cada vez más saturada, más insoportable, cada vez más alejada de las necesidades reales de la gente que vive en ella; una Mallorca donde los gobernantes prometen, anuncian y, a la hora de la verdad, dan la espalda", porque "los intereses particulares pesan más que el bienestar común".

Asimismo, la diputada del PSOE reivindica la necesidad de "dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para regular la afluencia de vehículos, exactamente como ya se ha hecho, con éxito, en otras islas por iniciativa del PSIB-PSOE".

"Es el caso de Formentera, que fue pionera en la limitación de coches, estableciendo un máximo de vehículos y garantizando su cumplimiento. También Ibiza siguió ese camino, con una ley de control de afluencia de vehículos aprobada en 2024, y de nuevo, funcionó y generó consenso", recalcan los socialistas.

En cuanto a Mallorca, Fernández señala que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, asegura desde 2024 que tomará medidas para limitar el número de coches: "Hoy no han votado en contra del Grupo Socialista, han votado en contra de su propia palabra, en contra de los compromisos de Galmés y Prohens".

La izquierda, a favor

Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado a favor de tomar en consideración esta ley, destacando la necesidad de regular la entrada de coches y criticando el rechazo del PP.

"En Mallorca no podemos más, atascos día sí y días también, cada año y cada vez durante más semanas. Desestacionalización quiere decir estar saturado 365 días al año", ha dicho en el inicio de su intervención el ecosoberanista Ferran Rosa. El diputado recuerda que su grupo ya presentó hace dos años una ley en este sentido y que también fue tumbada por los 'populares' argumentando, según Rosa, que eran necesarios los estudios de carga previos.

En este sentido, acusa al PP de no aprobar la ley en ese momento para que lo haga el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y que este se pueda "colgar la medalla". "La comunicación política por delante de los mallorquines", critica. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien reclama también una mejora y apuesta clara por el transporte público en todas las islas.

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Por otro lado, Vox se ha mostrado en contra de la limitación al considerarla una medida "simplista", argumentando que "el problema de Mallorca no son los coches, es la falta de infraestructuras". Según ha criticado la diputada de Vox María José Verdú, esta regulación limita la movilidad y tiene consecuencias económicas para el sector turístico y supondrá inseguridad jurídica.