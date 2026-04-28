Polvo, tráfico y calima: ¿cómo de limpio es el aire que se respira en Mallorca?

Mallorca proyecta una imagen de isla saludable, abierta al mar y marcada por su entorno natural y Palma suele promocionarse con una imagen de metrópoli saludable. Pero la calidad del aire no es igual en todos los puntos ni depende de un solo factor. El tráfico, la actividad urbana, las condiciones meteorológicas y los episodios de polvo sahariano condicionan los niveles de contaminación que se registran en la isla.

Según los datos del Govern balear, Mallorca se divide en tres zonas para evaluar la calidad del aire: Palma, la Serra de Tramuntana y el resto de la isla. Esta división no responde a límites municipales, sino a zonas con niveles de contaminación similares.

La red oficial de medición es la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire de les Illes Balears, cuyos resultados se publican en la web del Govern. José Carlos Cerro Garrido, responsable del laboratorio atmosférico de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, subraya que estos datos son fiables y están validados científicamente.

José Carlos Cerro Garrido es el responsable del laboratorio atmosférico y controla las mediciones de la calidad del aire en las Islas Baleares. / Nele Bendgens

Cómo se mide la calidad del aire en Mallorca

En Palma hay tres estaciones principales —Carrer Foners, Parc de Bellver y La Misericòrdia—, pero el sistema de control va más allá de la capital. El Govern trabaja también con una unidad móvil, nanosensores y estaciones situadas alrededor de las centrales térmicas.

Estas mediciones permiten analizar contaminantes como partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono y otros compuestos. La información oficial, sin embargo, no siempre se publica en tiempo real: los datos se validan primero y después se difunden con meses de retraso en archivos Excel.

Cerro reconoce que la web oficial puede resultar poco sencilla para el público general, ya que está pensada sobre todo para técnicos, investigadores y universidades. Por eso muchos ciudadanos recurren a otras plataformas más visuales, aunque el responsable del laboratorio advierte de que no todas ofrecen datos con la misma fiabilidad.

Como fuentes actuales de consulta, recomienda Aemet, Caliope y eltiempo.es.

Palma concentra los valores más sensibles

Aunque el enfoque de la medición es insular, Palma es la zona donde se registran los valores más delicados, sobre todo por el tráfico rodado. La estación de la calle Foners, situada junto a las Avenidas y el inicio del Carrer Manacor, suele ofrecer los peores registros de dióxido de nitrógeno, un contaminante asociado principalmente a los vehículos.

Aun así, el Govern sostiene que los valores actuales están dentro de los límites legales. La normativa europea permite una media anual de 40 microgramos por metro cúbico de aire. En Foners, la media es de 24 microgramos. En otro punto de las Avenidas, a la altura del Carrer del 31 de Desembre, la media llega a 39 microgramos.

Ese dato no supera ahora el límite legal, pero sí plantea un reto de cara a 2030, cuando la Unión Europea rebajará el máximo permitido a 20 microgramos por metro cúbico. El objetivo de la OMS para 2050 es todavía más exigente: 10 microgramos.

La Serra y la Part Forana respiran mejor

El problema de los nuevos límites europeos afecta, según Cerro, exclusivamente a Palma. En otras ciudades de Baleares, como Inca, Manacor, Maó, Ciutadella o Ibiza, no se prevén dificultades similares con los valores de dióxido de nitrógeno.

En el caso de Mallorca, esto significa que fuera de la capital los niveles son más bajos. La Serra de Tramuntana y el resto de la isla forman zonas diferenciadas dentro del sistema de evaluación de la calidad del aire.

Mapa que muestra las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las Islas Baleares. / Govern

La Zona de Bajas Emisiones, bajo análisis

Desde 2024 está en marcha un estudio amplio sobre la Zona de Bajas Emisiones de Palma, implantada en 2025. El primer informe se prevé para finales de este año y permitirá analizar si la medida tiene efectos sobre la calidad del aire.

Uno de los puntos que ha llamado la atención de los técnicos es el entorno de Es Baluard, donde se han detectado valores de dióxido de nitrógeno más altos de lo esperado en relación con el tráfico de la zona. La cuestión ahora es comprobar si la ZBE modifica esos registros.

La segunda parte del estudio se realiza con la Universitat de les Illes Balears y analiza contaminantes que todavía no están regulados de forma amplia por la legislación. Entre ellos, 50 metales y distintos compuestos orgánicos. Sus conclusiones tardarán todavía años.

Tráfico en las avenidas de Palma / MANU MIELNIEZUK

El invierno también influye en la contaminación

La calidad del aire no depende solo del tráfico. Las condiciones meteorológicas también son clave. En invierno, cuando hace frío, la atmósfera está más estable y no sopla viento, los gases de escape se dispersan peor. La capa de mezcla queda más baja y los contaminantes se acumulan con más facilidad cerca del suelo.

Es lo que se conoce como smog invernal, un fenómeno que puede agravar la contaminación en las zonas con más tráfico.

La calima, el fenómeno que dispara las partículas

Otro de los grandes factores que afecta a Mallorca es la llegada de polvo sahariano. Durante los episodios de calima, las corrientes de aire arrastran partículas desde África hasta Baleares, especialmente en situaciones meteorológicas propias del verano.

Este polvo está formado principalmente por partículas minerales como calcita, óxido de hierro, cuarzo y minerales arcillosos. También puede contener esporas, bacterias y polen.

Las personas con enfermedades respiratorias, los niños y las personas mayores son los colectivos más vulnerables. En episodios intensos, las recomendaciones son reducir la actividad al aire libre, cerrar las ventanas y, si es necesario, usar mascarilla de protección respiratoria.

Dónde consultar la calidad del aire en Mallorca

La información oficial sobre calidad del aire en Baleares se puede consultar en la web del Govern balear, dentro de la Xarxa de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire de les Illes Balears.

El responsable del laboratorio atmosférico también recomienda consultar fuentes como Aemet, Caliope y eltiempo.es para seguir la evolución de los episodios de calima, polvo en suspensión o contaminación atmosférica.