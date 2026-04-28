Las patronales celebran la bajada del paro en Baleares durante en primer trimestre mientras los sindicatos piden más medidas contra la inflación

La tasa de paro en Illes Balears bajó un -4,6% durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos conocidos hoy de la Encuesta de Población Activa (EPA), casi dos puntos más que la media nacional (-2,9%). La tasa de paro se situó en el 13,8% de la población activa, tres puntos por encima del conjunto del país (10,9%).

Baleares registró en el primer trimestre del año 91.800 parados, 4.400 menos que el mismo periodo del año anterior (2.708.600 a nivel nacional). En el primer trimestre de 2026 la ocupación aumentó un 3,5% en Baleares frente al 2,4% de media nacional. Baleares alcanzó las 573.800 personas ocupadas en el arranque del año.

A expensas de lo que reflejen las cifras de afiliación a la Seguridad Social, paro y contratación de abril de 2026 que se presentarán la semana que viene, la presidenta de CAEB, Carmen Planas, señala que la EPA “constata la contratación temprana gracias a la apertura hotelera en febrero-marzo y a una Semana Santa que este año ha llegado antes. Las empresas están afectadas por la incertidumbre que genera la situación geopolítica, pero esperan que la temporada sea similar a la anterior”.

Desde PIMEM, su presidente Jordi Mora, ha señalado que "tenemos una economía fuerte y parece que esta incertidumbre internacional de momento no está impactando de manera negativa a las empresas". Mora ha añadido que, "haciendo un análisis más interno, tenemos retos que están en nuestras manos y que urgen de soluciones: el absentismo laboral, la falta de mano de obra y vivienda tanto para la sociedad en general como para trabajadores que vienen a cubrir la temporada alta o incluso para cubrir plazas de la administración pública durante todo el año".

Por otro lado, el sindicato UGT en Baleares ha alertado de una recesión social en la islas a pesar de las cifras de récord de empleo en invierno y la entidad CCOO ha pedido medidas ante los efectos de la inflación pese a la mejora en los datos de empleo en la comunidad en el primer trimestre del año, correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA).

El secretario general de UGT en las islas, Pedro Homar, ha señalado que, aunque el mercado laboral es capaz de generar empleo incluso fuera de temporada, el resto de factores hace que la ecuación sea negativa y la ciudadanía no perciba una mejora real. El dirigente ha atribuido esta situación principalmente al acceso a la vivienda, que ha calificado de "drama", al considerar que la dificultad para comprar o alquilar genera "un gran malestar psicológico" entre la población.

Su organización ha pedido a los partidos que respalden la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales prevista para su aprobación en el Consejo de Ministros, para adaptarla a los nuevos riesgos.

Por su parte, CCOO ha coincidido en que los datos reflejan más empleo y menos paro en un primer trimestre marcado por la menor actividad económica previa a la temporada turística, aunque ha advertido de la incertidumbre derivada del contexto internacional, como la guerra en Irán y su impacto en los costes.

Este sindicato ha alertado de que un aumento de la inflación podría traducirse en una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y ha propuesto medidas como ampliar la gratuidad del transporte público hasta 2027 si persiste la subida de precios. Entre otras propuestas, ha planteado ayudas directas a trabajadores, especialmente fijos discontinuos, subsidios específicos en caso de crisis, apoyo a sectores afectados por el encarecimiento de combustibles y declarar Baleares como zona tensionada para limitar el precio de los alquileres.