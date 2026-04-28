El paro en Baleares cae un 4,5 % en el primer trimestre

El paro ha caído en el primer trimestre del año un 4,5 % en Baleares, con un total de 91.800 personas paradas, que son 4.400 menos que el mismo periodo que 2025, y un 76,5 % más que el trimestre anterior, con 39.800 parados más en las islas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el país, el mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo pasados, 40.900 en Baleares, y sumó 231.500 desempleados, un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10 % (10,83 %).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

El número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar todos los sectores personas en paro, salvo la construcción.

No obstante, en comparación anual se han sumado 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025, 19.300 más en el caso de Baleares (3,4 %) y se ha reducido el desempleo en 80.600 personas.

Cifra récord de población activa en 25 millones

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones, 665.500 en Baleares, tras aumentar en el país en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como en paro, mientras en las islas caen 1.100.

Por nacionalidad, el número de activos en España disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Tras aumentar 9 décimas la tasa de paro, el desempleo femenino se situó en el 12,35 % (137.000 personas más) y el masculino en el 9,47 % (94.500 desempleados más).

Por sectores, el paro ha sumado 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

El paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

Disminuye el empleo temporal en el sector servicios

La ocupación sumó 28.100 ocupados en la industria, 17.500 en la construcción y 12.500 en la agricultura, insuficientes para contrarrestar la pérdida de en el sector servicios.

El empleo a tiempo completo disminuyó más que el parcial y en mayor medida entre quienes tenían un contrato temporal (85.400 menos), lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,7 % y la parcialidad al 13,6 %.

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas. El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos.

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Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.