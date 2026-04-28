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La Obra Cultural Balear conmemora los 40 años de la Ley de Normalización Lingüística con un debate sobre su vigencia y retos actuales

La entidad organiza una mesa redonda con el objetivo de analizar el recorrido de esta norma y su impacto en la sociedad balear cuatro décadas después de su aprobación

El edificio de Ca n'Oleo, donde se celebrará el acto.

El edificio de Ca n'Oleo, donde se celebrará el acto. / DM

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La Obra Cultural Balear conmemorará mañana el 40 aniversario de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística de las Illes Balears con la celebración de una mesa redonda en Ca n’Oleo. El acto, que comenzará a las 19 horas, reunirá a especialistas de distintos ámbitos con el objetivo de analizar el recorrido de esta norma y su impacto en la sociedad balear cuatro décadas después de su aprobación.

En el debate participarán Maria Ballester, profesora de Derecho Constitucional de la UIB; Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística durante la legislatura 2019-2023; Llorenç Perelló, actual director general de Cultura de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern; y el periodista Joan Riera, que aportará una perspectiva histórica, mediática y social. La mesa estará moderada por Neus Picó, miembro de la junta directiva de la OCB.

Aprobada en 1986 con un amplio consenso parlamentario, la ley supuso un hito en la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y en la recuperación del catalán tras décadas de retroceso. Desde la OCB subrayan que aquel consenso político y social fue fruto, en gran medida, de la movilización sostenida de la sociedad civil, con la propia entidad como uno de sus principales impulsores.

Cuatro décadas después, la organización considera necesario no solo recordar aquella conquista, sino también examinar de forma crítica la situación actual de la lengua. En este sentido, advierten de retrocesos en determinados ámbitos y defienden la necesidad de abrir espacios de reflexión que permitan evaluar tanto los avances logrados como los desafíos pendientes.

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La mesa redonda pretende ofrecer una mirada plural desde perspectivas jurídicas, políticas y sociales, con el objetivo de contribuir al debate sobre el futuro del catalán en Baleares en un contexto en el que la cuestión lingüística ha vuelto a situarse en el centro de la agenda pública.

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