Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras

Un conductor llega a Sóller, intenta acercarse al centro con el coche para aparcar lo más cerca posible, cruza una de las calles afectadas por la nueva regulación y, días después, puede encontrarse con una sanción de 200 euros. Esa es una de las principales novedades que trae la entrada en vigor de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que comenzaró a aplicarse en febrero.

La medida cambia la forma de circular por el municipio y afecta especialmente a quienes visiten Sóller en coche sin conocer la nueva ordenanza. A partir de ahora, acceder al centro sin autorización no será una infracción difícil de controlar: el paso de los vehículos estará vigilado por cámaras con lectura de matrículas, capaces de detectar qué coches tienen permiso y cuáles no.

El acceso al centro queda limitado a residentes, vehículos autorizados y coches 100% eléctricos. El resto de conductores deberán evitar entrar en la zona restringida si no quieren exponerse a una multa. Además, las sanciones pueden ser acumulativas, por lo que repetir el acceso sin permiso puede multiplicar el importe final.

La alternativa para quienes no sean residentes pasa por dejar el coche fuera del centro. La mejor opción son los cuatro aparcamientos disuasorios situados en la carretera del Desvío, conocida como el desviament. Desde allí, el centro queda a unos 10 minutos a pie, por lo que es la forma más sencilla de visitar Sóller sin riesgo de sanción.

Estos estacionamientos son de zona azul, regulados por ORA, por lo que los conductores deberán tener en cuenta también las condiciones de aparcamiento antes de dejar el vehículo. La recomendación principal es clara: aparcar fuera, revisar la señalización y evitar circular por el interior del casco urbano si no se dispone de autorización.

No obstante, la ordenanza contempla excepciones. En caso de urgencia, necesidad justificada o alguno de los supuestos previstos, el conductor tendrá un plazo de cinco días posteriores al acceso para tramitar la autorización y evitar que la multa se procese. En total, hay hasta 28 excepciones recogidas en la normativa.

La puesta en marcha de la ZBE también implica cambios en la circulación. Se ha creado una "ronda" alrededor del centro para ordenar el tráfico y evitar que los vehículos no autorizados atraviesen las calles restringidas. La entrada principal se realizará por la calle de Cetre, mientras que la salida principal será por la calle de Isabel II. La circunvalación se apoyará en el camino del Murterar y otros ejes próximos.

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Con esta medida, Sóller restringe el tráfico en determinadas zonas urbanas y refuerza el control mediante cámaras. Para los visitantes, la forma más segura de evitar problemas será planificar la llegada antes de entrar al pueblo, usar los aparcamientos disuasorios y continuar a pie hasta el centro.