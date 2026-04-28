El megayate 'Seven Seas' de Steven Spielberg, habitual de Mallorca, atraca en Tarragona

El megayate del director de cine estadounidense Steven Spielberg, valorado en más de 200 millones de euros, está atracado en el Puerto de Tarragona desde el pasado domingo, donde parte de su tripulación trabaja en tareas de mantenimiento.

El Seven Seas, bautizado así por Spielberg como homenaje a sus siete hijos, tiene 109 metros de eslora y 16 de manga, y cuenta con un helipuerto, una sala de cine, un gimnasio, un jacuzzi, una sauna en la cubierta, comedor al aire libre y un gran salón para invitados.

El buque, diseñado por el estudio neerlandés Sinot Yacht Architecture & Design, fue construido en 2022 y es propiedad del cineasta desde 2023. La tripulación es de 35 personas y puede acoger a 14 invitados.

Habitual de Mallorca

No es la primera vez que el megayate del director de películas como ET, Parque Jurásico, Tiburón o La lista de Schindler surca el Mediterráneo, con las aguas de Mallorca como uno de sus centros neurálgicos. En 2025 la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama veraneó a bordo del buque en Mallorca, según medios especializados. También estuvo fondeado frente a la costa de Andratx.

Hace menos de un año también se pudo ver el Seven Seas en Mallorca junto a otro megayate, el Rising Sun, propiedad del magnate del entretenimiento David Geffen.

E. Peña

El Seven Seas, con bandera de Islas Caimán, está atracado en el Muelle de Costa del Puerto de Tarragona, espacio habitual de yates de lujo internacionales que llevan a cabo allí tareas de mantenimiento antes de la temporada de verano, en la que Mallorca seguro que será otra vez uno de sus centros neurálgicos.