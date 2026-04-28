Tres islas de Baleares, entre los 10 destinos europeos de playa que más se descartan
En el lado contrario, el país cuyas playas son más populares es Grecia
Waynabox, la empresa pionera en ofrecer viajes sorpresa a Europa, ha publicado por primera vez el ranking de islas que más descartan los viajeros españoles cuando reservan Isla sorpresa, la experiencia para viajar a un destino desconocido europeo de playa.
La lista publicada revela que, de entre la quincena de destinos que ofrece Waynabox en esta escapada especial durante los meses de marzo a octubre, el 19,9% descarta Mallorca, el 17,3% elimina Ibiza y el 16,2% tacha Sicilia. Estas son, por este orden, las islas de Europa que menos gustan a los viajeros españoles y que más veces eliminan porque no quieren visitarlas. A continuación, en cuarta y quinta posición, les siguen Cerdeña (10,4%) y Menorca (9,7%).
“3 de cada 4 viajeros eliminan una isla española. Probablemente, se debe a que tendemos erróneamente a infravalorar lo que es nuestro, aunque algunas de las mejores playas de Europa están en nuestro país”, señala Jordi Agustí, CEO de Waynabox.
En el lado contrario, el país cuyas playas son más populares es Grecia: menos del 5% de los viajeros descartan una isla griega de la lista de destinos sorpresa posibles. Waynabox revela que Rodas, Santorini, Corfú y Mykonos son las islas menos descartadas, junto con Córcega (Francia).
Lista completa de los destinos europeos de playa más descartados
- Mallorca (el 19,9% de los viajeros la descarta)
- Ibiza (17,3%)
- Sicilia (16,2%)
- Gran Canaria (10,4%)
- Cerdeña (9,7%)
- Menorca (9,4%)
- Tenerife (9%)
- Malta (9%)
- Azores (5,6%)
- Lanzarote (5%)
- Fuerteventura (3,2%)
- Rodas (1,9%)
- Córcega (1,3%)
- Santorini (1,1%)
- Corfú (1%)
- Miconos (0,7%)
En la escapada Isla Sorpresa de Waynabox, el viajero descubre cuál es su destino paradisíaco solo dos días antes de despegar de entre las 16 opciones posibles. El viaje sorpresa tiene una duración de 3 a 7 días e incluye los vuelos de ida y vuelta desde Barcelona y Madrid y un alojamiento.
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Ya hay fecha para el inicio de las obras en la rotonda de la carretera de Sóller: durarán 12 meses, costarán cuatro millones de euros y supondrán restricciones y desvíos
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
- Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»