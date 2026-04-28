De la cama de un hospital a ordenarse sacerdote en Mallorca: la historia de Andrés David Forero, tras un año marcado por el cáncer

La historia de Andrés David Forero, sacerdote recién ordenado por el Bisbat de Mallorca, es una historia de vocación, de duda y de fe. Su camino hasta el sacerdocio ha estado atravesado por un episodio especialmente duro: el diagnóstico de un linfoma, un tipo de cáncer que afectó a su sistema linfático y que condicionó por completo su día a día durante meses. El joven, ya practicamente recuperado, cuenta ahora en el podcast mallorquín Santos en Camino un proceso vital tan duro como transformador.

Un proceso que empezó antes del diagnóstico

Aunque el diagnóstico oficial llegó más tarde, Forero ya arrastraba síntomas desde hacía unos meses. En octubre, de hecho, tuvo que ser ingresado, lo que obligó a modificar fechas importantes en su proceso de ordenación. Aquella etapa previa estuvo marcada por la incertidumbre, las pruebas médicas y una sensación de fragilidad que poco a poco iba ganando terreno.

Durante su ingreso hospitalario, Forero describe una experiencia que rompe con muchas ideas preconcebidas sobre la fe en momentos límite. “No tenía ganas ni de rezar”, reconoce. Sin embargo, en medio de esa falta de fuerzas, encontró otro tipo de sostén. “Rezaban por mí”, explica, destacando cómo el apoyo de otras personas le hizo comprender de una forma más profunda el significado de la comunidad.

La duda también forma parte del camino

Lejos de ocultarlo, Forero reconoce que también hubo espacio para la duda. “Hubo días en los que pensé que me iba a morir”, admite, explicando cómo esa posibilidad le llevó a replantearse su vida con apenas 28 años. En ese contexto, llegaron momentos de introspección profunda, en los que se preguntaba qué había hecho hasta entonces y si realmente había vivido de una forma coherente con sus valores. Incluso se permitió cuestionar aquello en lo que siempre había creído: “¿Tú (Dios) verdaderamente existes?”.

Con el paso del tiempo, esa pregunta dio paso a otra que, según explica, cambió su perspectiva: “¿Y por qué no?”. Esa idea le ayudó a reinterpretar su experiencia, entendiendo que la vida no se construye solo desde lo positivo, sino también desde lo que duele. “La vida también se mueve en lo malo que nos pasa”, señala en el podcast.

El relato de Andrés David Forero ha conectado con muchos fieles precisamente por su honestidad y por mostrar una vivencia alejada de los discursos convencionales. Un camino que, desde la incertidumbre y el dolor, ha terminado llevándole hasta el sacerdocio, pero que, como él mismo deja entrever, sigue abierto y en construcción.