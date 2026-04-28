El Govern habilitará zonas oficiales de observación del eclipse: “No estamos diciendo a los residentes que se queden en casa para hacer hueco a los turistas”

Se acerca el eclipse solar en Mallorca y, poco a poco, se va desgranando la forma en que el Govern de les Illes Balears prepara un acontecimiento histórico en uno de los momentos con más acumulación de personas en el archipiélago. Es clave la simulación que se desarrollará este miércoles y jueves para saber desde qué lugares se podrá ver con seguridad. Para ello, habilitarán Zonas Oficiales de Observación (ZOO) y que, aunque aspiren unos sesenta lugares, se podría reducir la lista según cómo se desarrolle la simulación.

“No estamos diciendo a los residentes que se queden en casa para hacer hueco a los turistas”, sintetiza Antònia Maria Estarellas, Vicepresidenta, consellera de Presidència del Govern y presidenta de la Comisión en un acto desarrollado en la UIB sobre la simulación del eclipse.

También han estado presentes los expertos Ramon Oliver, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la UIB y miembro de la Comisión, y Sebastià Barceló, Investigador Colaborador de la UIB y miembro de la Comisión.

Importancia de la simulación

“El ejercicio tiene un objetivo sencillo: evitar situaciones de riesgo el día del eclipse. Hay que ser realistas, será un acontecimiento que generará mucha expectación en pleno mes de agosto con mucha gente y en un territorio que será especialmente sensible sobre todo en el riesgo de incendios”, explica Estarellas.

Sobre la posibilidad de cerrar algunos espacios, cree que así será, pero todavía no se saben con exactitud. “No quiero decir si se tendrán que cerrar carreteras o si habrá un circuito de entrada y salida porque no lo sé. Todavía no se puede avanzar. Se intuye que tendrá que haber una serie de restricciones. Sin tener claros los ZOO para indicar las medidas de protección, no me quiero aventurar a decir ni dónde ni cuándo habrá cierres”, subraya Estarellas.

Acto para gestionar la simulación del eclipse en Mallorca. / C.M.

Evitar desplazarse

Una de las cuestiones sobre las que se ha hecho hincapié es la movilidad. Piden que se eviten desplazamientos. “No hacemos diferencias entre nadie. No estamos diciendo a los residentes que se queden en casa para hacer hueco turistas. Lo que decimos es que todos, vivan donde vivan, tiene que verlo de una manera responsable. Estamos implicando a todos los sectores. Trabajamos también para que los hoteles habiliten espacios para que sus clientes puedan verlo sin tener que desplazarse”, apunta Estarellas.

Zonas Oficiales de Observación en Mallorca

Aunque unos sesenta lugares aspiran a convertirse en ZOO, se prevé que una treintena sean aptos. La mayoría de estos son espacios públicos y, la previsión de visibilidad se hará, como ha explicado Sebastià Barceló, de dos formas diferentes: “La primera es comprobar que son lugares idóneos para ver el eclipse y, la segunda, que sean seguras”.

“Para verificar que son seguras se realizará con el grupo de movilidad que cuenta Emergencias, Protección Civil y otras entidades. El objetivo es saber si cumplen con los requisitos de accesibilidad, aparcamiento y saber cuál es el aforo”, añade Barceló.

Los mapas definitivos sobre la visibilidad en los lugares públicos se calcula que estarán disponibles en un mes y medio aproximadamente. También se espera que en cada municipio con visibilidad para el eclipse se habilite al menos un lugar público para observarlo.