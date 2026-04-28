“Las flores, a los floristas”: un creador floral de Mallorca planta cara a supermercados y gasolineras

Un vídeo publicado en redes sociales por el florista mallorquín Jaume Cartes, al frente de Burbuja Estudio, ha generado una oleada de reacciones tras su contundente mensaje contra la venta de flores en supermercados y gasolineras. Con un tono directo y sin rodeos, el profesional ha decidido “declarar la guerra” a estos establecimientos por invadir, según su criterio, un terreno que pertenece a los especialistas.

En el vídeo, Cartes no duda en defender la floristería como algo más que un simple producto. “Esto es un arte, hay pasión, hay talento”, afirma el audio, original de la floristería La Señora Flores, subrayando el trabajo creativo que hay detrás de cada ramo. Desde su proyecto, Burbuja Estudio, desarrolla composiciones florales para ocasiones especiales, además de organizar talleres, team buildings o brunch con flores.

Crítica frontal a las flores “de paso”

El mensaje más comentado llega cuando critica directamente la calidad de las flores que se venden en otros espacios. “Tus ramos son una mierda, son caros y están pochos”, se afirma en el vídeo. Más allá de las formas, su discurso pone el foco en la diferencia entre un producto tratado como mercancía y otro trabajado desde el conocimiento y el cuidado.

“No tienen bastante con lo que venden que tienen que meterse en campos donde no tienen flores”, añade el audio, en referencia a supermercados y gasolineras.

Entre la polémica y el apoyo

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos usuarios han aplaudido la defensa del comercio local y del trabajo especializado, valorando la autenticidad del mensaje. "No entiendo por qué no está prohibido. Me parece que voy a vender jamones en mi floristería, seguro que no me dejan", comenta un usuario.

Más allá de la polémica, Burbuja Estudio también destaca por su actividad en redes sociales, donde comparte trucos y consejos, como formas de preservar los tulipanes o alargar la vida de las flores en casa. Y, como se resume en una de las frases del vídeo: “Las flores, a los floristas”.