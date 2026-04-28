Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca

El 1 de mayo, Día del Trabajador, cae este año en viernes y dejará un puente con una pregunta habitual en Mallorca: ¿abren los comercios y los centros comerciales? La respuesta general es clara: la mayoría de tiendas, supermercados y grandes superficies estarán cerrados, ya que esta fecha no aparece en el calendario de domingos y festivos de apertura comercial autorizada en Baleares para 2026.

El Govern aprobó para este año diez festivos o domingos de apertura comercial: 4 y 18 de enero, 8 de marzo, 2 de abril, 15 de agosto, 6 de septiembre, 29 de noviembre, 6, 20 y 26 de diciembre. El 1 de mayo no está entre ellos, por lo que los comercios sujetos al régimen general no podrán abrir.

Qué estará cerrado el 1 de mayo en Mallorca

La jornada afectará especialmente a grandes superficies, tiendas de centros comerciales y cadenas de supermercados. En términos generales, no será un día para ir de compras a centros comerciales como un viernes normal, ni para hacer la compra semanal en los supermercados habituales.

También conviene tenerlo en cuenta de cara al puente: al caer en viernes, muchas familias y residentes deberán adelantar sus compras al jueves 30 de abril o esperar al sábado 2 de mayo, cuando la actividad comercial recuperará la normalidad en la mayoría de establecimientos.

Qué puede abrir: ocio, restauración y excepciones

Aunque la zona comercial de los grandes centros suele cerrar en festivos no autorizados, no todo queda paralizado. La restauración, los cines, algunos locales de ocio, gasolineras, tiendas de conveniencia y determinados pequeños establecimientos pueden funcionar según su régimen específico.

En el caso de FAN Mallorca, por ejemplo, el propio centro distingue entre la zona comercial y servicios como restauración o cines, que cuentan con horarios diferenciados. Su calendario de festivos de apertura comercial de 2026 tampoco incluye el 1 de mayo.

¿Y los centros comerciales de ocio?

La clave está en diferenciar entre tiendas y ocio/restauración. Un centro comercial puede mantener accesos, cines o restaurantes operativos, pero eso no significa que todas las tiendas estén abiertas. Por eso, antes de desplazarse, lo más recomendable es consultar la web o redes sociales del centro concreto.

En Mallorca, los centros con oferta de restauración, cine o actividades de ocio pueden abrir durante el festivo, pero el ambiente comercial será muy distinto al de una jornada ordinaria.

Resumen rápido por centros y supermercados

El viernes 1 de mayo será festivo nacional por el Día del Trabajador. En Mallorca, la mayoría de comercios, supermercados y grandes tiendas estarán cerrados porque no es una jornada autorizada de apertura comercial en Baleares. Sí podrán abrir algunos negocios con régimen especial, además de restauración, ocio, gasolineras y tiendas de conveniencia.

En resumen, esta será la situación en los grandes hipermercados, cadenas de supermercados y centros de ocio de la isla: