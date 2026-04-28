El Colegio de Enfermería de Baleares rechaza que solo los médicos puedan dirigir centros de salud: "Es un modelo restrictivo"

El Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) y la Asociación Balear de Enfermeria Comuniaria (ABIC) han reclamado que los puestos de dirección en Atención Primaria se asignen en función de méritos, competencias y formación en gestión, y no exclusivamente por la titulación de origen, después de la sentencia que obliga a cesar a la coordinadora de la zona básica de salud de Manacor, Neus Salas, por no ser médica.

En un comunicado conjunto remitido hoy a los medios, ambas entidades piden avanzar hacia un sistema más flexible y "adaptado a la realidad actual del sistema sanitario". Las organizaciones subrayan que la dirección de una zona básica de salud es, ante todo, una función de carácter organizativo y de gestión. "Constituyen funciones orientadas a la coordinación de recursos humanos, materiales y asistenciales, y no exclusivamente a la práctica clínica médica", señalan.

COIBA y ABIC defienden que el sistema sanitario funciona bajo un modelo multidisciplinar en el que distintos perfiles profesionales asumen responsabilidades tanto clínicas como organizativas. En este sentido, recuerdan que en Baleares ya hay enfermeras que ocupan cargos directivos y de gestión "con plena normalidad, eficacia y reconocimiento institucional". A su juicio, la experiencia demuestra que la capacidad de liderar equipos no depende de la titulación, sino de la formación, la experiencia y las competencias en gestión.

El comunicado insiste en que limitar estos puestos a una única categoría profesional supone una "interpretación restrictiva" que no se ajusta a la evolución del sistema sanitario ni a las necesidades actuales de organización.

Críticas a una normativa "desfasada"

Las entidades apuntan también al marco legal en el que se basa la sentencia. En concreto, señalan que muchas de las interpretaciones actuales parten de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), aprobada en 2003. Según COIBA y ABIC, se trata de una normativa que responde a "un contexto sanitario muy distinto al actual" y que no se ha adaptado a los cambios en las profesiones y en la organización asistencial. "Basar decisiones organizativas actuales en una normativa con más de dos décadas puede conducir a conclusiones que no reflejan adecuadamente la realidad del sistema sanitario", advierten. Por eso reclaman una actualización "urgente" de la legislación para evitar que se repitan situaciones como esta.

En todo caso, pese a la tensión que ha generado la sentencia, COIBA y ABIC tratan de rebajar el tono y remarcan que su objetivo "no es generar enfrentamiento entre colectivos". Ambas organizaciones defienden un modelo basado en la "colaboración, el respeto mutuo y el trabajo conjunto" como base de una atención sanitaria de calidad.

En este sentido, sitúan el debate más allá de la disputa entre médicos y enfermeras y lo centran en la organización del sistema sanitario. A su entender, el foco debe ponerse en la calidad asistencial y en la eficiencia de los recursos, aspectos que, según afirman, dependen en gran medida de una buena gestión.

El posicionamiento de ambas entidades se suma al malestar que han expresado un grupo de enfermeras después la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que avala que la dirección de las zonas básicas de salud recaiga en médicos.