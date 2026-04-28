Educar para la vida: Colegio La Purísima, donde el compromiso y la cercanía marcan la diferencia

Nuestra Historia y Legado

El colegio La Purísima de Palma fue fundado en Mallorca por la congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, orden creada por madre Francisca Pascual Doménech en 1876 con un fuerte carisma de acogida y educación. Actualmente, el centro forma parte de la Fundación Educativa Franciscana de la Inmaculada (EFI), la cual agrupa a diversos colegios de la congregación para modernizar su gestión manteniendo su identidad cristiana y franciscana.

El proyecto académico combina metodologías activas con una atención personalizada que respeta los ritmos individuales de cada alumno. / Colegio La Purísima

Sabemos que elegir el centro escolar es mucho más que seleccionar un lugar donde impartir contenidos curriculares; es tomar una de las decisiones más trascendentales para el futuro de nuestros hijos, pues la educación es, sin duda, la herencia más valiosa que podemos legarles. En el Colegio La Purísima, entendemos que los padres buscan un entorno que funcione como una extensión del hogar, un espacio donde la atención personalizada garantice que cada niño sea el protagonista absoluto de su aprendizaje, comprendido y potenciado en todas sus facetas.

Un proyecto educativo con valores franciscanos

Nuestro proyecto educativo equilibra una alta exigencia académica con una cultura de cercanía y familiaridad que nos define. Más allá de los resultados en el aula, nuestra verdadera medida de éxito es la capacidad de nuestros alumnos para aportar valor y humanidad a la sociedad. Somos un colegio religioso, para lograrlo nos inspiramos en los pilares fundamentales franciscanos que acompañan a cada niño desde su llegada a infantil:

La Gratitud: En un mundo acelerado, enseñamos a nuestros alumnos a valorar el esfuerzo ajeno, el conocimiento compartido y las oportunidades de mejora, convirtiendo la gratitud en el motor de nuestra convivencia.

En un mundo acelerado, enseñamos a nuestros alumnos a valorar el esfuerzo ajeno, el conocimiento compartido y las oportunidades de mejora, convirtiendo la gratitud en el motor de nuestra convivencia. La Solidaridad: Entendemos la escuela no como una carrera individual, sino como un camino compartido donde el éxito se construye de la mano del compañero.

Entendemos la escuela no como una carrera individual, sino como un camino compartido donde el éxito se construye de la mano del compañero. Sencillez: Fomentamos una mirada que permite a los niños valorar lo esencial y construir relaciones basadas en la honestidad y la humildad, preparando el terreno para una madurez auténtica.

El Colegio La Purísima apuesta decididamente por el aprendizaje de idiomas con profesores nativos y asignatura impartidas en inglés. / .

Excelencia académica y proyección internacional

La cercanía y los valores no son, en absoluto, sustitutos de la calidad académica; son el marco que permite que nuestra excelencia brille con mayor intensidad. Nuestro proyecto académico combina metodologías activas —donde el juego estructurado y la estimulación temprana son claves— con una atención personalizada que respeta los ritmos individuales de cada alumno y un control del uso de la tecnología en el proceso educativo.

Nuestro El equipo docente destaca por su cualificación profesional, compromiso con el proyecto y su capacidad de acompañamiento afectivo. / Colegio La Purísima

Para preparar a los alumnos ante un mundo globalizado, apostamos decididamente por el aprendizaje de idiomas. Nuestro programa integra profesores nativos que refuerzan la lengua inglesa de forma inmersiva, incorporando además diversas asignaturas impartidas en inglés. Esta exposición constante asegura que los niños desarrollen una competencia lingüística natural y fluida, dotándoles de las herramientas necesarias para un futuro cambiante, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía desde el primer día.

En el Colegio La Purísima la medida de éxito es la capacidad delos alumnos para aportar valor y humanidad a la sociedad. / .

La cercanía como estilo de vida

Lo que verdaderamente nos distingue es que, en La Purísima, cada nombre tiene una historia. Nuestro equipo docente no solo destaca por su cualificación profesional y compromiso con el proyecto, sino por su capacidad de acompañamiento afectivo. Mantenemos una comunicación fluida y directa con las familias, creando un ambiente de confianza mutua que es la mejor semilla para el aprendizaje. Sabemos que un niño que se siente querido y conocido es un niño seguro, capaz de explorar, preguntar y aprender con verdadera pasión.

Os invitamos a conocer el Colegio La Purísima, a recorrer nuestras aulas y a sentir el ambiente de nuestra comunidad. Queremos que descubráis por qué, para tantas familias, somos esa segunda casa donde sus hijos aprenden, día tras día, a ser grandes personas y excelentes alumnos.