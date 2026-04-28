Todas las claves de la simulación del eclipse en Mallorca: horario y ubicación

Este miércoles y jueves son dos días claves para saber desde qué lugares de la isla se verá el eclipse en Mallorca. La simulación se produce por un motivo sencillo: el sol ocupará una posición similar a la del 12 de agosto. Precisamente por esa razón, la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar recomienda comprobar si, desde el lugar escogido, se podrá ver en su totalidad.

El objetivo de la prueba es comprobar si a la hora indicada el sol es visible, sin observarlo de una manera prolongada. Dependiendo de la zona de Mallorca, la simulación se comprobará a una hora diferente aunque similar.

Se calcula que en Mallorca norte y centro se observará a las 20:26 horas, mientras que en la zona sur se comprobará a las 20:27 horas. Son estimaciones y el tiempo podría variar algunos minutos.

El 12 de agosto la hora del eclipse será diferente a la de simulación y será unos minutos más tarde.

Cómo comprobarlo

Para hacerlo de una forma segura, hay que mirar hacia la zona de la puesta de sol para confirmar que la luz directa llega al punto de observación. “Si se ve, ya está. La fase total del eclipse se observará. Y, si el sol está medio tapado, casi se puede asegurar por completo”, explica Ramon Oliver, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la UIB y miembro de la Comisión.

“Una cosa importante: si se tienen gafas de eclipse ya se pueden usar. No se puede mirar más de 3 minutos sin parar. Se deben poner mirando hacia abajo y después mirar hacia arriba. Para quitarlas, el proceso es al revés. Miras hacia abajo y te la quitas. Si no se tienen gafas se puede ver un momento al sol para saber si se ve o no se ve”, subraya Oliver.

El día del eclipse real será necesario utilizar protecciones oculares homologadas en todo momento, excepto durante los breves segundos de totalidad.

Dónde verlo

Esta simulación tiene como objetivo prevenir y saber dónde se observará el eclipse el 12 de agosto. “El ejercicio tiene como objetivo evitar riesgos el día del eclipse”, resume Antònia Maria Estarellas, vicepresidenta del Govern y presidenta de la Comisión.

Como el eclipse total se verá muy bajo en el horizonte, incluso un edificio, un árbol o un desnivel del terreno pueden impedir su visión. “Hay que hacer una previsión para saber si, desde el lugar escogido, se puede observar. Es importante evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de cambiar de ubicación, la mejor opción es caminando”, recomienda Oliver.