El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado

El uso de la lengua en el campus universitario no es una cuestión estanca, sino un reflejo de la compleja realidad sociolingüística de Baleares. El I Baròmetre del Consell Social de la UIB no solo ha analizado el perfil socioeconómico del estudiante, sino que ha puesto el foco en las dinámicas idiomáticas, desvelando una brecha significativa entre lo que ocurre dentro y fuera de las aulas. Según los datos extraídos de la encuesta, existe una clara preeminencia del castellano en el ámbito personal, mientras que en la vertiente académica se observa un equilibrio que, sin embargo, genera deseos de cambio por parte del alumnado.

En el ámbito de las relaciones personales y familiares, el castellano se consolida como la lengua dominante. El estudio detalla que el 48,7% de los estudiantes utiliza el castellano con sus amigos, frente al 31,6% que opta por el catalán. Una tendencia muy similar se observa en el entorno familiar, donde el castellano es la lengua habitual para el 42,1% de los encuestados, mientras que el catalán se sitúa en un 36,9%. Estos datos ponen de manifiesto que, independientemente de la oferta docente, la inercia del uso social del castellano es notablemente superior entre los jóvenes matriculados en la UIB.

Sin embargo, la percepción cambia radicalmente cuando se pregunta por las preferencias para el aprendizaje. Aunque el barómetro detecta un uso equitativo de ambas lenguas en el aula —con un 46,4% de los alumnos percibiendo un equilibrio entre catalán y castellano en las clases—, una mayoría de los estudiantes, el 51,2%, expresa su voluntad de que la presencia del catalán sea mayor en la actividad docente.

Durante la presentación, este lunes, del estudio, el presidente del Consell Social, Antoni Bennasar, ha destacado la importancia de los datos obtenidos para entender la realidad lingüística del campus, enfatizando el equilibrio detectado: “En lo referente a lenguas y comunicación, hemos visto que predomina el castellano en casa y con amigos, pero en clase hay un equilibrio entre castellano y catalán del 46%. Dicho esto, el 51% querría más clases en catalán”.

Vida cultural, hábitos y visibilidad de los servicios

Más allá de la lengua, el barómetro ha permitido profundizar en otros aspectos de la vida cotidiana. En el plano cultural, los hábitos de lectura muestran que el 30,1% lee entre uno y dos libros al año, mientras que un 17,1% confiesa no leer ninguno. La música se erige como el eje principal de la vida cultural (48,8%), seguida por la cultura en general (45,5%) y la ciencia (38,8%). Resulta llamativo el escaso interés por la economía y la actualidad internacional, con solo un 18,2%.

En cuanto a los servicios universitarios, el informe arroja una paradoja: aunque el campus virtual es muy valorado (7,6), las instalaciones deportivas o laboratorios apenas superan el 2 de puntuación, en parte por un uso minoritario. Existe, además, una alta tasa de respuestas "No sabe/No contesta" en servicios clave como la residencia universitaria (70,6%) o la Oficina de Cooperación (76,3%).

Ante estas cifras, Bennasar ha insistido en la importancia de fortalecer el vínculo entre la institución y sus alumnos: “Nos gustaría hacer un estudio a nivel social de la percepción de la UIB, lo que será interesante para saber qué nos falta y qué se puede mejorar”. De esta forma, el Consell Social reafirma su compromiso de utilizar este barómetro no solo como una fotografía estática, sino como una herramienta dinámica para corregir el desconocimiento de los servicios y ajustar la oferta universitaria a las expectativas de quienes la integran.