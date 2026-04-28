Punto final a otro asentamiento de chabolas en Ibiza: sexto desalojo de un solar en dos años

La cuenta atrás para el final de otro asentamiento chabolista de Ibiza está a punto de concluir. Este miércoles, a partir de las 10.30 horas, la comitiva judicial, acompañada por agentes de la Policía Nacional, ha iniciado el lanzamiento en el solar privado que está emparedado entre el estadio Palladium Can Misses y el segundo cinturón de ronda.

Se barrunta un desalojo aún más tranquilo que el de la semana pasada en el enorme asentamiento de sa Joveria, ya que este martes, a 24 horas del momento fijado para el procedimiento, tan solo quedaban un puñado de residentes del campamento recogiendo sus enseres para abandonarlo con destino incierto.

Entre ellos, los paraguayos Pedro y Mabel, que en julio del año pasado instalaron su caravana en el solar de Can Misses y, como el resto de sus vecinos, han asumido que es mejor marcharse por las buenas. "Aquí había muchísima gente y todos se han ido yendo poco a poco. Hay que irse porque, si no, vienen y te rompen todo. Yo me quedo en Ibiza. Me buscaré la vida como sea, pero no me puedo ir. Solo queremos trabajar tranquilos sin molestar a nadie. No pedimos nada más", cuenta.

Una de tantas historias

Como tantos otros, su historia de nomadismo por la isla continuará a partir de este miércoles y no por gusto, precisamente. "Es horrible vivir así, hermano. Es horrible. Voy a cerrar esto y vamos a tirar la caravana por ahí, pero no encontramos un lugar donde llevarla. Ese es el problema. Si hace falta la aparcaré en la calle. No lo sé. He llamado a un amigo para que me ayude a sacarla. No queda otra. Que nos miren, que nos ayuden, que no nos dejen tirados. Nosotros no somos delincuentes. Somos gente con trabajo", subraya.

A su alrededor, decenas de caravanas y chabolas, la gran mayoría abandonadas y cuyo destino será el vertedero. En Can Misses llegaron a vivir en torno a un centenar de personas que recibían la visita periódica de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza.

A un día del desalojo, los técnicos municipales entran por última vez en este solar, pero tan solo pueden confirmar que el solar ya es prácticamente un erial lleno de basura por todas partes, sobre todo debajo de los árboles, donde los residentes se arracimaban en busca de su preciado pedacito de sombra. Además, en este día final de Can Misses también acceden al terreno tres furgones de la Policía Nacional, vigilados desde el aire por un helicóptero del cuerpo, pero enseguida lo abandonan al comprobar el abandono general.

Otro desalojo para la lista

Si el desalojo de sa Joveria contó con el liderazgo del Ayuntamiento de Ibiza, en esta ocasión se mantiene al margen, ya que el desalojo se produce por orden judicial tras una solicitud formulada por la propiedad del terreno. En cualquier caso, representantes municipales se reunieron la semana pasada con la Policía Nacional para preparar este nuevo desalojo de un asentamiento, el sexto que vive Ibiza en menos de dos años.

La cuenta arranca en julio de 2024 con el vaciado de Can Rova 1 y continúa unos meses más tarde con Can Raspalls, en Sant Jordi. Durante el pasado verano fue el turno de es Gorg y Can Rova 2, situado en la parcela limítrofe al asentamiento del mismo nombre. Por último, la semana pasada le llegó el turno a sa Joveria, el más grande todos y que llegó a albergar a medio centenar de personas en temporada alta.

Además, todavía está en el aire el futuro de la treintena de caravanas que están aparcadas en el territorio que linda con la parte trasera del colegio sa Joveria y el Hospital Can Misses. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional también se personaron allí para confirmarles que, por el momento, pueden seguir allí.

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Sin embargo, también les advirtieron de que en el futuro, sin hablar en ningún momento de plazos, esta zona también será desalojada. Según explicaron los agentes al medio centenar de residentes instalados en este lugar, ese procedimiento todavía no se ha puesto en marcha por cauces oficiales.