El perfil del estudiante de la UIB: vocacional, dependiente de la familia y con la vista en la función pública

Los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se define, mayoritariamente, como un colectivo vocacional, con una fuerte dependencia familiar y una visión pragmática hacia su futuro profesional, donde la estabilidad de la función pública es la opción preferida por más de la mitad de los estudiantes. Así lo revela el I Baròmetre del Consell Social de la UIB, un estudio presentado este lunes en el edificio de Sa Riera que ha contado con la participación de 2.067 estudiantes (de 14.244), ofreciendo una fotografía detallada de las preocupaciones, hábitos y expectativas de la comunidad universitaria.

La radiografía estadística, que "alcanza una fiabilidad superior al 97%", ha permitido conocer de primera mano cómo vive y piensa el campus. Según los datos recopilados, el 65,7% de los universitarios reside en el domicilio familiar, mientras que la vocación se sitúa como el motor principal para elegir estudios —especialmente en carreras como Medicina o Educación—, aunque la proximidad geográfica actúa como el factor definitivo a la hora de matricularse.

La presentación del estudio, que "nace con vocación de continuidad", ha sido valorada por el presidente del Consell Social, Antoni Bennasar, quien ha destacado el desafío que supuso recabar esta información. “Hace cosa de un año decidimos hacer esta encuesta, inicialmente parecía una cosa de locos, porque a veces es complicado enganchar a la gente, pero lo hicimos, montamos una estrategia para que los estudiantes contestaran y conseguimos una encuesta que durante un mes pudieron contestar con un sistema novedoso. Eran más de cien preguntas, estratificadas y que daban la capacidad de analizar los datos de muchas maneras”, señaló Bennasar.

Futuro laboral

En el ámbito profesional, los estudiantes tienen clara su hoja de ruta. El 52,3% aspira a formar parte de la función pública, una tendencia que responde, según el presidente del Consell Social, a un análisis del contexto actual: “Creo que quieren ser funcionarios por las situaciones actuales, porque sí ven que lo que más puede dar estabilidad es eso, es normal. También depende de lo que estudien, en ciencias por ejemplo quieren muchos investigación, pero Educación y Medicina buscan esp. La medicina privada está claramente en decadencia, lo ven y quieren irse a la pública. En Turismo y Politécnica todos piensan en empresa privada, por el contrario”, ha matizado.

En su día a día académico, la irrupción de las herramientas digitales es total. El 81% de los encuestados recurre a la inteligencia artificial para resolver dudas y organizar su carga de trabajo. Por su parte, Gonzalo Adán, director de IBES y responsable del trabajo técnico, ha subrayado la alta implicación de los alumnos en este sondeo: “Se nos encargó la parte técnica de la encuesta y los pasos para llegar a la descripción de los datos han sido: en septiembre del año pasado se consideró, por iniciativa del Consell Social, la necesidad de que Baleares tuviera su propio trabajo de campo, de encuesta con vocación de que fuera repetido cada cierto tiempo. Para nuestra sorpresa la tasa de respuesta llegó al 15%, por encima de lo que se considera habitual en estos trabajos, suelen ser entre el 8 y el 9%”.

Satisfacción universitaria

Más allá de la vida en el campus, los estudiantes no son ajenos a la realidad socioeconómica. Las principales preocupaciones declaradas son el alto coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda, temas que preocupan mucho más que la política o los conflictos internacionales. A pesar de estas tensiones, el alumnado mantiene una opinión positiva sobre la institución, otorgándole una nota media de 6,7 sobre 10, y destacando la labor del profesorado, que recibe valoraciones cercanas al 8 en cuanto a sus competencias y ética profesional.

El Consell Social de la UIB ya trabaja para ampliar este análisis. Tras el éxito de esta primera edición, Bennasar ha adelantado cuáles son los siguientes pasos del organismo. “Prepararemos el mismo estudio para profesores en lo que queda de año. También nos gustaría hacer uno a nivel social sobre la percepción de la UIB, lo que será interesante para saber qué nos falta y qué se puede mejorar”, ha concluido el presidente.