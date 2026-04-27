Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Consell SolarNuredduna Mallorca con mucha calleProtesta es CarbóAlex Mandon Bailarín Amenábar
instagramlinkedin

La tercera semana de huelga médica del año arranca "con fuerza" en Baleares

Las movilizaciones, previstas entre este lunes y el miércoles, han comenzado con las ya habituales concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios

Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco.

Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco. / SIMEBAL

EP

La tercera semana de huelga médica de lo que va de año para oponerse al Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, cuyas negociaciones todavía no han sido desbloqueadas, ha arrancado "con fuerza".

Las movilizaciones, previstas entre este lunes y el miércoles, han comenzado con las ya habituales concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios del archipiélago.

Han tenido lugar en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Inca y Mateu Orfila, todos salvo Can Misses, cuyos profesionales concentrarán sus protestas en la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles.

Aunque tan solo han transcurrido unas pocas horas desde el inicio de esta tercera semana de huelga médica, fuentes de Simebal han estimado que ha arrancado "con fuerza" y con un elevado seguimiento en los servicios de anestesia.

Esto, según las citadas fuentes, hace pensar que una vez más se suspenderán las operaciones quirúrgicas programadas y tan solo se llevarán a cabo aquellas que soporten los servicios mínimos, es decir, las urgentes.

Desde el sindicato médico de Baleares han confiado en que esta tercera semana de huelga, que culminará con las manifestaciones previstas en toda España para el miércoles, mantenga el elevado nivel de seguimiento de las anteriores pese al entendible "cansancio" de los profesionales ante una negociación que sigue bloqueada.

Noticias relacionadas

Simebal ha subrayado que se trata de "un momento clave para el futuro de la profesión médica y para el futuro del sistema de salud nacional de calidad" y ha apelado al "apoyo e implicación" tanto de los profesionales sanitarios como de la ciudadanía.

TEMAS

  • huelga
  • Mallorca
  • Baleares
  • Simebal
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
  3. Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
  4. Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
  5. Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
  6. Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
  7. Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
  8. Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'

La tercera semana de huelga médica del año arranca "con fuerza" en Baleares

La tercera semana de huelga médica del año arranca "con fuerza" en Baleares

De naturaleza a urbanizaciones: el vídeo que compara Calvià en 1956 y 2026 reabre el debate urbanístico

De naturaleza a urbanizaciones: el vídeo que compara Calvià en 1956 y 2026 reabre el debate urbanístico

Polvo sahariano y hasta 26 grados: la Aemet avisa del cambio que llega a Mallorca esta semana

Polvo sahariano y hasta 26 grados: la Aemet avisa del cambio que llega a Mallorca esta semana

El Colegio Luis Vives refuerza su modelo educativo con un proyecto trilingüe e innovador

El Colegio Luis Vives refuerza su modelo educativo con un proyecto trilingüe e innovador

Mónica Iriondo: «Los centros educativos siguen apostando por Viajes Kontiki»

Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid

Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid

Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo

Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo

Deniegan la incapacidad total a una cocinera de Mallorca con cefalea e hipersensibilidad al ruido

Deniegan la incapacidad total a una cocinera de Mallorca con cefalea e hipersensibilidad al ruido
Tracking Pixel Contents