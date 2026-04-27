El PSOE no apoyará la ley de cogestión aeroportuaria en Baleares pactada entre PP y Més: "Es un modelo que no es viable"

El PSIB- PSOE no apoyará mañana la ley de cogestión aeroportuaria presentada por Més per Mallorca y acordada con el Partido Popular. Los socialistas se decantan por la abstención al considerar que la propuesta de los ecosoberanistas provoca "una ruptura de equilibrios entre las administraciones" y recalcan que es un modelo que "no tiene viabilidad" para salir adelante en el Congreso de los Diputados. No obstante, a pesar de esta decisión, la ley de cogestión saldrá adelante gracias a los votos de Més per Mallorca, Més per Menorca y el PP.

"Més per Mallorca, Més per Menorca y el PP siguen manteniendo en su propuesta la ruptura de equilibrios entre administraciones, donde si es cogestión tendría que ser igual, o se reserva el Govern la capacidad del derecho a veto a cualquier decisión. No votaremos cuestiones que sepamos que serán tumbadas o que no tienen viabilidad", ha expresado esta mañana el portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons.

País Vasco y Cataluña

Así, el PSIB-PSOE apuesta por un modelo de cogestión aeroportuaria aplicando el mismo modelo que se está negociando con el País Vasco y Cataluña. "Nos preguntamos por qué motivo rechazan el planteamiento de equiparar el acuerdo vasco y que se está negociando con Cataluña de cogestión en Baleares. Hacen un planteamiento de querer generar desigualdades que acabarán suponiendo la imposibilidad de la aprobación de acuerdos generales", recalca el portavoz adjunto.

El representante socialista tambien señala que, a pesar de que la propuesta de cogestión salga adelante en Baleares, no será apoyada por parte del PP a nivel nacional. "Lo que vote aquí Marga Prohens no lo votará Feijóo en el Congreso. El PP ha sido durísimo con el acuerdo del País Vasco de cogestión y está radicalmente en contra de la negociación que se está llevando a cabo en Cataluña. Que nadie espere que lo que vote aquí Marga Prohens sea después apoyado por el PP en los acuerdos generales", expresa.

"Queremos tener la capacidad de influir"

Por su parte, desde Més per Mallorca han subrayado que la proposición de Ley de cogestión de los aeropuertos "antepone la democracia a los intereses privados de unos pocos y de sus servidores".

"Queremos tener la capacidad de decidir si queremos que las aerolíneas ofrezcan 48 millones de asientos, con un incremento del 2,6% respecto al año pasado, y no que AENA nos condene a más masificación y más saturación solo para maximizar sus beneficios", recalca el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

Desde Baleares "queremos tener la capacidad de influir en nuestros aeropuertos" y por eso mañana el Parlament aprobará, previsiblemente, una ley "ambiciosa" de Més per Mallorca y Més per Menorca que Apesteguia espera que tenga el "máximo apoyo para defenderla todos juntos con fuerza en Madrid".

"Una iniciativa estratégica"

La portavoz adjunta del PP Balears en el Parlament, Marga Durán, ha pedido el apoyo de los partidos con representación en la Cámara balear al proyecto de ley de cogestión aeroportuaria, "una iniciativa estratégica del Govern de Marga Prohens para seguir avanzando hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado".

Así, Durán ha puesto en valor las medidas impulsadas durante la legislatura para contener la presión turística. En este sentido, ha recordado la aprobación de un decreto de contención que fija el crecimiento cero de plazas turísticas, la intensificación de la lucha contra la oferta ilegal con una reducción de 30.000 plazas- y el acuerdo con las navieras para disminuir en 30.000 camas el techo mensual de cruceristas durante los meses de verano. "Es imprescindible que todas las instituciones vayan en la misma dirección", ha afirmado la portavoz adjunta, quien ha defendido la necesidad de avanzar en la cogestión aeroportuaria.

"No puede ser que mientras desde las islas hacemos esfuerzos claros por limitar la capacidad y contener el turismo, otros organismos continúen operando con una lógica de crecimiento constante". En este sentido, Durán ha reclamado la implicación de Aena en esta estrategia y ha reivindicado que Baleares tenga voz y capacidad de decisión en la gestión de sus aeropuertos.

Noticias relacionadas

La ley saldrá adelante mañana en el Parlament

A pesar de la abstención del PSIB-PSOE, la ley de cogestión aeroportuaria en Baleares saldrá mañana adelante en el Parlament gracias a los votos del PP, Més per Mallorca y Més per Menorca. Así, una vez quede aprobada la iniciativa en el Parlament se trasladará al Congreso de los Diputados para que sea debatida y aprobada de forma definitiva.