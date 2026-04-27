Polvo sahariano y hasta 26 grados: la Aemet avisa del cambio que llega a Mallorca esta semana

Mientras gran parte de la Península se prepara para un episodio de chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes, Mallorca mantendrá un tiempo mucho más estable. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla vivirá una semana de ambiente suave, cielos poco nubosos y brisas costeras, aunque con algunos cambios a partir del martes por la tarde.

El elemento más destacado será la posible presencia de calima y polvo en suspensión, que podría enturbiar el cielo y dejar alguna precipitación débil, aislada y ocasional acompañada de barro.

Un arranque de semana con ambiente casi veraniego

El lunes ha comenzado con cielos poco nubosos o despejados en Mallorca. Las temperaturas se moverán en valores suaves, con máximas que en el conjunto de Baleares podrán alcanzar entre 21 y 26 grados, especialmente en el oeste de la isla.

El viento soplará flojo de componente este, con brisas costeras durante las horas centrales del día. Aemet también contempla la posibilidad de algún banco de niebla matinal, aunque el ambiente general será estable.

Martes: calima y posible lluvia de barro

El cambio más reseñable llegará el martes. Aunque la inestabilidad peninsular no afectará de lleno a Mallorca, sí aumentará la nubosidad de tipo medio y alto a partir de media tarde.

La Aemet prevé para la isla cielo poco nuboso o despejado durante buena parte del día, con baja probabilidad de algún banco de niebla matinal. Por la tarde, la nubosidad irá a más y no se descarta alguna precipitación débil, aislada y ocasional acompañada de barro.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso. El viento será flojo a moderado del este y nordeste, con algún intervalo de brisas costeras en el oeste de Mallorca durante las horas centrales.

Temperaturas veraniegas para despedir abril

De cara a la transición hacia mayo, Mallorca seguirá una dinámica más tranquila que la prevista en amplias zonas de la Península. Mientras en el interior peninsular podrán formarse tormentas con granizo y rachas fuertes de viento, en la isla dominarán los intervalos nubosos, posible calima y las brisas durante los días previos al 1 de mayo.

El miércoles se esperan intervalos de nubes medias y altas, con tendencia a cielo poco nuboso durante la mañana. Aemet mantiene la baja probabilidad de algún banco de niebla matinal y no descarta bruma o calima durante el día. Las temperaturas nocturnas subirán y las diurnas seguirán en ligero ascenso, con máximas por encima de los 26 grados.

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El jueves, la previsión apunta a intervalos de nubes bajas durante la mañana, con baja probabilidad de niebla, y a una tarde en la que tenderá a predominar el cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán prácticamente sin cambios.