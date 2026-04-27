Otorgan 25 becas para la evaluación de altas capacidades en Baleares
La entidad ha recibido 33 solicitudes para sus becas, un notable incremento respecto a las tres tramitadas en 2024
La asociación ABSAC Mallorca ha concebido este año un total de 25 becas a personas con altas capacidades. Estas ayudas van destinadas a la realización de evaluaciones psicopedagógicas especializadas, con el objetivo de fomentar la detección temprana de estas habilidades y reforzar la atención de las personas superdotadas, contribuyendo a su desarrollo personal, académico y social.
Esta convocatoria, que se abrió en noviembre de 2025, ha despertado mucho interés entre los interesados, pues la asociación ha recibido 33 solicitudes, lo cual ha supuesto un incremento significativo frente a las 3 que se tramitaron en 2024. Después de haberse llevado a cabo el proceso de validación correspondiente, se han aceptado el 75% de solicitudes realizadas, correspondientes a 25 becas de diferentes cantidades, de acuerdo con los criterios que sigue la asociación.
Con estas iniciativas, la institución pretende facilitar el acceso a un diagnóstico exhaustivo para este tipo de personas, con el fin de garantizarles mayores oportunidades dentro del sistema educativo.
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