Mónica Iriondo: «Los centros educativos siguen apostando por Viajes Kontiki»

-El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, están más que consolidados en la organización de viajes de estudios.

-Así es. Muchos centros formativos de Mallorca siguen apostando por nosotros y estamos encantados de que depositen toda su confianza en Viajes Kontiki. Normalmente, cuando algo funciona, es mejor no cambiarlo. Y puedo asegurar que nos dejamos la piel para que esos viajes sean inolvidables para todos: alumnos, docentes y centros.

-¿El aumento generalizado de precios les ha afectado en la demanda de viajes o en la reducción de alumnos que viajan?

-Evidentemente, hemos tenido que realizar un esfuerzo importante en la contención de los precios de los grupos, puesto que nuestros proveedores han aumentado sus costes. Sin embargo, nos negamos rotundamente a bajar la calidad. En cuanto a la demanda, no ha bajado; al contrario, la gente necesita ilusionarse y viajar. Las familias ponen todo de su parte para que sus hijos disfruten de ese viaje y nosotros agradecemos mucho ese esfuerzo.

«Cada grupo tiene unas necesidades específicas que procuramos cubrir lo mejor posible»

-¿La situación política y el contexto económico mundial han influido en la elección de los destinos de viaje de estudios?

-Sí. Las principales capitales europeas se están volviendo inaccesibles económicamente hablando. Afortunadamente, nuestro territorio nacional cuenta con una amplia y espectacular oferta de ocio. Más allá de Europa, no nos ha afectado en cuanto a los viajes de estudios, pero sí a nivel de venta en nuestras oficinas de mostrador y en la web de viajeskontiki.es. La demanda de viajes a Oriente Medio se ha visto frenada, lógicamente. Pero son países que recuperan la normalidad rápidamente y demuestran una gran resiliencia.

-Además de ser especialistas en viajes de estudios para los alumnos de Mallorca, también reciben estudiantes que desean pasar sus vacaciones en Baleares.

-El turismo receptivo y el DMC son dos de nuestras áreas de negocio desde hace más de 50 años, aunque más desconocidas para el público general. Atendemos diariamente numerosas peticiones de grupos de todo tipo: preuniversitarios, estudiantes de fin de carrera, etc., y les damos respuesta adaptando los servicios a las necesidades de cada uno. Actualmente, contamos con un paquete específico de Fin de Curso, en venta en nuestra web de viajeskontiki.es y en oficinas, para que los alumnos de la Península se relajen después de un curso tan exigente. Como acabo de decir, gestionamos todo tipo de grupos que deseen disfrutar de nuestras maravillosas islas: relax, incentivos de empresas, turismo gastronómico y enológico, cultural, etc. Las Islas Baleares son tan versátiles que enamoran a todo el mundo.

«Nuestro equipo está altamente cualificado en la gestión de todo tipo de colectivos»

-Por lo visto, los grupos no tienen secretos para ustedes.

-Son muchos años trabajando con grupos y son una parte muy importante de nuestro negocio. Procuramos cuidarles al máximo. Estudiantes, empresas, pensionistas de asociaciones de segunda y tercera edad, clubes deportivos, colectivos... Todos son bienvenidos y cada grupo tiene unas necesidades específicas y diferentes que procuramos cubrir de la mejor forma posible. Todo ello no sería posible sin nuestro equipo, altamente cualificado y con mucha experiencia en la gestión de todo tipo de colectivos.

-Entonces, ¿qué diferencias detectan entre estos grupos que ha mencionado?

Por ejemplo, recientemente hemos gestionado las Estades de la Gent Gran del Consell de Mallorca en establecimientos de Blau Hotels. Han sido grupos de personas mayores de 60 años en turnos de 500 personas. La organización y la capacidad de gestión de este tipo de grupos son muy diferentes a la de un grupo de 30 alumnos de un centro de 6º de Primaria. Aunque hay un factor común: la seguridad, la rigurosidad en los trámites y la satisfacción final de todos son clave. Son escenarios completamente distintos. Pero nos encanta trabajar con todos y nos ayudan a mejorar cada día.