Impulsa lanza el primer Hub de economía circular de Baleares

La fundación Impulsa Baleares ha celebrado este lunes, en la sede de HBX Group, la primera sesión ordinaria del Patronato de 2026, presidida por Marga Prohens, presidenta del Govern y de la Fundación. El encuentro ha servido para reafirmar el valor de Impulsa como activo institucional al servicio de la reformulación estratégica del archipiélago y para proyectar una nueva etapa orientada a reforzar su incidencia y capacidad de articulación.

La sesión se ha iniciado con la bienvenida de Nicolas Huss, CEO de HBX Group, que ha reafirmado el compromiso de la compañía con la Fundación, señalando que "contribuye a entender mejor la complejidad del turismo y del territorio en un momento en que Baleares necesita más visión, más cooperación y más capacidad de anticipación".

Acto seguido, la presidenta de la Fundación, Marga Prohens, ha agradecido el apoyo de los patronos y ha defendido la "necesidad de reimpulsar el proyecto fundacional para reforzar su impacto sobre los procesos de decisión públicos y privados".

Balear Circular Hub

En este marco, el Patronato ha puesto en valor reN · Balear Circular Hub como una de las principales expresiones de esta nueva etapa. El Hub nace como una infraestructura de conexión de actores, conocimiento y capacidades al servicio del tránsito hacia un sistema turístico circular.

Después de la definición del Roadmap del tránsito hacia un sistema turístico circular en Baleares Horizonte 2025-2035, Impulsa da ahora un nuevo paso para facilitar su despliegue, poniendo a disposición de los actores regionales un entorno capaz de ordenar información, visibilizar oportunidades, conectar iniciativas y reforzar las condiciones necesarias para activar proyectos transformadores.

Así, reN · Balear Circular Hub sitúa al archipiélago en la órbita de otras regiones que ya se han dotado de infraestructuras específicas para orientar y sostener sus procesos de transición.

En palabras de Antoni Riera, director técnico de la Fundación, "el Hub permitirá dar continuidad y utilizar el conocimiento generado por la Fundación en materia de economía circular, ampliar su base y reforzar el papel de Impulsa Baleares como bróker de una transformación que exige visión de conjunto, persistencia y gobernanza compartida”.

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La sesión también ha servido para compartir la evolución de las principales líneas de trabajo de la Fundación y para ratificar la voluntad de sus miembros de continuar impulsando, desde la cooperación público-privada, iniciativas capaces de aportar valor estratégico al futuro de Balears.