Educación no encuentra cómo apartar al profesor Miquel Roldán y la huelga continúa en el CEIP Son Pisà de Palma

La reunión que se ha celebrado esta entre las familias del CEIP Son Pisà y la Conselleria de Educación ha terminado sin avances en el ‘caso Roldán’. Después de más de dos horas de encuentro, la Conselleria no ha podido plantear ninguna solución para impedir que el docente siga dando clase, lo que ha llevado a los padres a mantener la huelga de alumnos que empezaron la semana pasada.

Al encuentro han asistido representantes de la APIMA del centro, de la AFA de Son Sardina, de la FAPA y del equipo directivo, mientras que por parte de la Conselleria han participado, entre otros, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, junto a otras dos directoras generales, altos cargos y responsables técnicos.

"No se nos ha dado ninguna solución para que [el profesor Miquel Roldán] no siga dando clase a los alumnos". Esa ha sido la principal conclusión de las familias en un comunicado que han difundido después de la reunión. El ambiente era tenso y de nerviosismo, especialmente por parte de los padres, que se niegan a que el docente Miquel Roldán dé clase a sus hijos después de haber sido condenado por acoso a un menor.

Desde la Conselleria se han mostrado comprensivos con la preocupación de las familias, pero han insistido en que su margen de actuación es limitado al no existir impedimentos legales para que el docente ejerza. Los padres, por su parte, consideran que "siempre se puede hacer más" e insisten en recolocar al profesor en otro trabajo que no implique contacto con menores.

Ante esta situación, los padres han decidido continuar con la huelga y convocar una nueva reunión este martes a las 16.00 horas en el centro para decidir los próximos pasos.

Así, el conflicto se mantiene abierto después de una semana de huelga. Este lunes, el seguimiento del paro ha descendido hasta el 51%, un dato que las familias atribuyen a las dificultades para conciliar y no a una pérdida de apoyo a la protesta.

Además, los padres han decidido dar un paso más y han contactado con la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) y con el Defensor del Pueblo para solicitar amparo ante lo que califican de una "situación desesperada". De momento, el ‘caso Roldán’ continúa sin una solución a corto plazo, con el centro dividido y buena parte del alumnado sin asistir a clase, mientras las familias insisten en exigir medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los menores.