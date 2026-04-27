Dr. Cristian Sánchez: «Dormir bien es posible, el insomnio no es una condena»

No dormir nuestras horas o hacerlo con demasiados despertares nocturnos u otros síntomas, puede ser la causa de cansancio persistente, escasa productividad y mal humor, pero además, puede tener su origen en alguna enfermedad o, incluso, ayudar a generarla. ¿Pero cómo sabemos que no dormimos bien? El síntoma más claro es sentirnos cansados, cada mañana al levantarnos, o a lo largo del día. Y eso, pese a tener la percepción de haber dormido todas las horas necesarias.

Los estudios que se realizan en la Unidad del Sueño de Juaneda Hospital Miramar, dirigidos por el equipo del Dr. Cristian Sánchez, médico especialista en Neurofisiología, permiten detectar los problemas que impiden al paciente descansar correctamente y abordar un tratamiento de forma personalizada. El mensaje del especialista es claro: «Los trastornos del sueño, sean del tipo que sean, tienen solución, no son una condena».

Quienes perciban que sufren problemas durante el sueño, como despertarse muchas veces por la noche, dificultad para conciliar el sueño, ronquidos, paradas de respiración durante la noche (eso lo percibe más el acompañante), levantarse cansado por la mañana o tener mucho sueño durante el día, deberían consultar con un especialista.

Y es que «dormir mal no solo genera malestar durante el día, malhumor, falta de productividad y problemas para la vida cotidiana y de interacción social, «sino que puede generar o asociarse con el riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo, ansiedad y depresión», según explica el especialista.

El DR Cristian Sánchez en la Unidad del Sueño de Juaneda Hospital Miramar. / .

Los trastornos del sueño más frecuentes

¿Cuáles son los trastornos más frecuentes del sueño? Lo detalla el Dr. Sánchez: «El insomnio de conciliación (dificultad para quedarse dormido), tener varios despertares durante la noche, la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas y diversos tipos de parasomnias, sonambulismo, despertar confusional, terrores nocturnos, y los trastornos de la conducta durante el sueño REM, entre otros».

Estos problemas «pueden estar asociados a casos de ansiedad o depresión que podrían estar generados por distintos factores desencadenantes, asociados al estrés». Es importante tener en cuenta, señala el especialista, que «cualquier persona, ya sean niños o adultos, puede sufrir un trastorno del sueño».

Estudio del Sueño

La prueba de oro para diagnosticar los trastornos del sueño es la polisomnografía nocturna, que en Juaneda Hospitales la realiza un equipo dirigido por el Dr. Sánchez, en Juaneda Miramar, en una habitación especial, con sistemas de monitorización y todas las medidas de calidad para el paciente durante la noche que pasará en el hospital.

¿Cuándo realizar un Estudio del Sueño? «Se recomienda —explica el Dr. Cristian Sánchez— si el paciente tiene dificultad para quedarse dormido, ronca, presenta paradas de respiración (estos dos síntomas son más percibidos por el acompañante) tiene mucho movimiento durante el sueño, se levanta cansado o tiene somnolencia diurna.

"La prueba ayuda a detectar trastornos como la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas y parasomnias, el trastorno de conducta durante el sueño REM sonambulismo, terrores nocturnos o el despertar confusional, todas las cuales pueden ser objeto de efectivos tratamientos, desde la medicación a la terapia cognitivo conductual».

El equipo dirigido por el Dr Cristian Sánchez realiza etudios del sueño en Juaneda Hospital Miramar. / .

¿En qué consiste el estudio?

Durante la noche, el paciente duerme con sensores colocados para registrar las fases del sueño. Los dispositivos son electrodos en la cabeza, sensores de respiración, ronquido, esfuerzo respiratorio torácico y abdominal, saturación de oxígeno, actividad motora o movimientos durante el sueño.

Es una prueba indolora. Los sensores no resultan agresivos ni invasivos y lo esperado es que la persona pueda dormir con normalidad. El paciente debe acudir con un pijama cómodo (mejor de algodón) y sus utensilios de aseo personal. Debe tomar su medicación habitual, previa comunicación al médico, e intentar realizar su rutina habitual.

Algunos tratamientos según el trastorno

El tratamiento será específico para cada caso y persona, pudiendo incluir medicación, higiene de sueño y Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), «que es una herramienta fundamental, ya que ayuda estabilizar el descanso y sincronizar el ritmo sueño-vigilia, con técnicas de relajación, control de estímulos y reestructuración cognitiva».

La apnea del sueño «se trata promoviendo la pérdida de peso y, dependiendo de la gravedad, con la máquina CPAP (mascarilla de presión positiva continua en la vía respiratoria) durante el sueño», explica el Dr. Sánchez.

En la apnea pediátrica «el tratamiento habitual no es la CPAP, sino la cirugía de adenoides y amígdalas. Este trastorno —Dr. Sánchez— afecta aproximadamente al 1%-5% de la población infantil, especialmente entre los 3 y 8 años de edad, y suele manifestarse con ronquidos, pausas respiratorias, respiración bucal y cansancio diurno».

El síndrome de piernas inquietas «puede tratarse con medidas conductuales, estudio analítico del perfil férrico y medicación, según el caso».

«Los trastornos relacionados con la desincronización de los ritmos circadianos se abordan con medidas conductuales, exposición a la luz solar —que es el sincronizador natural más eficaz— y, en algunos casos, con fármacos cronorreguladores».

El Dr. Sánchez insiste en que «la medicación para dormir debe ser siempre pautada y controlada por un especialista del sueño».

Cuando el tratamiento a los trastornos del sueño es adecuado y funciona, «el resultado es claro: un paciente que descansa mejor, recupera energía, mejora su bienestar y puede retomar su vida con normalidad».

Solicitud de cita

Las personas interesadas en acceder a la Unidad del Sueño de Juaneda Hospitales pueden solicitar cita a través del teléfono 971 28 00 00, la app Juaneda Contigo o la web de Juaneda www.juaneda.es