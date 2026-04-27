Cuarenta años de la Ley de Normalización Lingüística en Baleares: "Las reglas del juego han cambiado; debemos repensar cómo debe ser nuestra Ley"

Cuatro décadas después de la entrada en vigor de la Ley de Normalización Lingüística en Baleares, la Universitat de les Illes Balears (UIB), máximo órgano consultor en materia de lengua, ha querido conmemorar la efeméride celebrando una jornada en la que, a través de conferencias y mesas redondas, voces autorizadas ha repasado el nacimiento de la norma, su evolución y los retos de futuro desde perspectivas sociales, jurídicas y educativas.

Aina Salom, decano de la Facultad de Derecho, junto a Eloi Bellés y Sebastià Salvà, profesores del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General, han organizado un acto que ha terminado por llenar la sala de actos del edificio Jovellanos de la UIB. "La ley tuvo un impacto importante. Ha conseguido parcialmente sus objetivos, fomentando el uso del catalán en ámbitos en los que antes no se usaba. Sin embargo, debemos dotar la norma con una visión de futuro. En 40 años, el mundo ha cambiado, y la sociedad balear también, con esta nueva realidad, debemos repensar cómo debe de ser nuestra Ley de Normalización", han señalado los impulsores de las jornadas.

Los tres abogan por una actualización de la norma al contexto actual, donde el catalán enfrenta nuevos obstáculos como la sobrepoblación y la falta de consenso institucional para mantener una correcta salud lingüística, y animan a los poderes públicos a replantearse las técnicas para fomentar el uso del catalán. "Las reglas del juego han cambiado. Cuando se aprobó, el consenso fue total y la sociedad veía el catalán como un elemento de cohesión. Ahora tenemos que recuperar el carácter divertido y útil de la lengua a través, por ejemplo, de actividades de dinamización lingüística impulsadas por las instituciones", reivindican Salom, Bellés y Salvà.

La jornada por el 40º aniversario de la Ley de Normalización ha arrancado con tres conferencias a cargo de Joan Miralles, catedrático emérito del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General y uno de los redactores de la norma en 1986; de Fernando Socias, presidente de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justicia de les Illes Balears (TSJIB); y de Marina Massaguer, sociolingüista y directora del Ámbito de Formación y Fomento del Consorcio para la Normalización Lingüística de Cataluña.

Miralles ha profundizado en la gestación de la norma a través de un recorrido por las actas de las reuniones en las que el catedrático participó para elaborar el texto de la Ley. "Hacía poco tiempo que se había aprobado la Constitución española y el Estatut, pero en aquel momento se consideró que la defensa del catalán era imprescindible", ha recordado. Socias, por su parte, ha repasado desde un punto de vista jurídico algunos casos recientes relacionados con el uso del catalán como la eliminación del requisito de la lengua para algunas plazas en la administración o el tema de la segregación lingüística en las aulas impulsada por el Govern esta legislatura. Massaguer ha sido la encargada de cerra el ciclo de conferencias con una ponencia que ha versado sobre los factores que influyen en el uso y desarrollo del catalán en la educación.

Cuatro décadas de avances y retos pendientes

La jornada ha continuado con la mesa redonda ‘La normalización lingüística desde las perspectivas jurídica, lingüística y educativa’, en la que participaron Nicolau Dols, presidente de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans y catedrático de Filología Catalana; Miquel Oliver, catedrático de Didáctica y Organización Escolar y exdecano de la Facultad de Educación; Lluís Segura, exdirector de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y del Institut d’Estudis Autonòmics; y Maria del Mar Vanrell, profesora del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General.

Durante su intervención, Dols ha defendido la necesidad de la legislación lingüística como herramienta de equilibrio, frente a la idea de que el uso de las lenguas deba depender únicamente de la voluntad individual. "Legislar sobre el uso del catalán está bien, pero hay que ir más allá", ha señalado, advirtiendo de que, aunque el catalán no pierde hablantes en términos absolutos, el castellano gana terreno entre los recién llegados, que lo perciben como más útil. En este sentido, ha subrayado que el castellano cuenta con un amplio respaldo normativo -desde la Constitución hasta numerosas disposiciones estatales- que refuerza su posición. "Se dice que el catalán no debe imponerse y que debe llegar por estimación, pero también me gustaría poder presentar la declaración de la renta por estimación", ha ironizado. Para Dols, la ley es "magnífica", aunque su aplicación ha sido insuficiente y demasiado centrada en el fomento, en detrimento de medidas más ejecutivas.

Por su parte, Oliver ha puesto el foco en el ámbito educativo y en el papel del catalán como lengua vehicular. Ha recordado que la normativa vigente establece este principio y prohíbe la segregación por motivos lingüísticos, por lo que ha advertido de los riesgos de iniciativas como los planes de libre elección de lengua. "Introducen riesgos claros de segregación lingüística y entran en tensión con lo que establecen tanto la Ley de Normalización como la ley educativa balear", ha afirmado. Además, ha considerado que uno de los principales problemas actuales no es tanto el aprendizaje como la falta de uso real de la lengua. En este sentido, ha alertado de la debilidad de la presencia del catalán en entornos digitales y audiovisuales, especialmente entre los jóvenes: "La escuela sigue siendo importante, pero si no hay coherencia con el entorno comunicativo, no puede hacerlo todo".

Desde una perspectiva jurídica, Segura ha destacado que el marco legal construido desde los años ochenta ha sido clave para alcanzar la situación actual del catalán en las Islas Baleares: "No es una legislación neutra, sino un marco de protección", ha explicado, subrayando que ha permitido garantizar derechos lingüísticos y ordenar la actuación de las administraciones, aunque con avances desiguales según el contexto político. A su juicio, uno de los principales retos es asegurar su aplicación efectiva: "Si no se han alcanzado los objetivos y los poderes públicos quieren retroceder, deberán justificarlo". Asimismo, ha apelado al principio democrático como base para cualquier reforma y a la necesidad de generar consensos amplios en torno al valor de la lengua.

Finalmente, Vanrell ha defendido la intervención legislativa como una herramienta imprescindible para afrontar los cambios sociales, económicos y demográficos que afectan al uso de las lenguas. "Legislar es una de las maneras más importantes que tenemos para garantizar equilibrios sostenibles", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado políticas públicas basadas en datos y conocimiento científico. También ha subrayado el papel clave de los entornos educativos y formativos como espacios de socialización en catalán, una responsabilidad que, ha dicho, recae tanto en las instituciones como en los docentes y la propia comunidad hablante.

La jornada ha concluido con la conferencia de clausura a cargo de Miquel Sbert, exdirector general de Ordenación e Innovación Educativa, quien ofreció la intervención titulada 'LNL: "Hace veinte años que tengo veinte años"', antes de la clausura institucional del acto.