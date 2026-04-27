Correos alerta en Baleares: el detalle que debes revisar antes de abrir un email sobre un paquete

Recibir un correo sobre un paquete pendiente puede parecer algo rutinario. Pero en las Islas Baleares, donde las compras online y las notificaciones de envíos forman parte del día a día, este gesto se ha convertido también en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Correos ha lanzado una advertencia a la ciudadanía ante el aumento de intentos de phishing, una estafa digital que imita los correos oficiales de la compañía para robar datos personales o bancarios.

Según ha informado Correos este lunes, 27 de abril de 2026, estos mensajes fraudulentos suelen hacerse pasar por comunicaciones reales relacionadas con pagos pendientes, tasas, aduanas, incidencias en entregas o supuestos problemas con un paquete. El objetivo es que el usuario pulse en un enlace falso y facilite información confidencial.

El engaño llega cuando esperas un paquete

El fraude es especialmente peligroso porque suele aparecer en el momento más vulnerable: cuando una persona está esperando una entrega. Los correos falsos reproducen el diseño corporativo de Correos, utilizan mensajes urgentes y redirigen a páginas web que parecen oficiales, pero que en realidad están creadas para captar datos.

La compañía recuerda que los delincuentes aprovechan el auge del comercio electrónico y el incremento de notificaciones sobre envíos en Baleares para multiplicar este tipo de intentos de estafa.

El Verificador de Email: la herramienta clave para no caer en la trampa

Para ayudar a la ciudadanía a distinguir un correo real de uno fraudulento, Correos pone a disposición de los usuarios su Verificador de Email, una herramienta oficial que permite comprobar si una comunicación ha sido enviada realmente por la compañía.

El funcionamiento es sencillo: el usuario debe introducir la dirección de correo y el código alfanumérico que aparece al final del email recibido. Si el sistema no devuelve un “OK”, Correos advierte de que podría tratarse de un intento de phishing.

La herramienta está disponible en la web oficial de Correos, dentro del apartado de seguridad de la información.

El código seguro, el detalle que puede evitar una estafa

Correos insiste en una clave fundamental: todos sus correos electrónicos de envíos y paquetería incluyen un código seguro. Si el mensaje no lleva ese código, no es de Correos.

Este detalle puede ser decisivo para evitar caer en una estafa. La compañía también recuerda que sus comunicaciones se envían desde la dirección correos@correos.com y que nunca solicita por email datos personales, bancarios o información confidencial.

Cómo saber si un correo de Correos puede ser falso

Correos recomienda desconfiar especialmente de los mensajes que piden actuar con urgencia, pagar una pequeña cantidad para desbloquear un envío o introducir datos bancarios para recibir un paquete.

Estas son las principales recomendaciones de la compañía:

Correos nunca solicita datos personales ni bancarios por correo electrónico.

ni bancarios por correo electrónico. Todas sus comunicaciones se envían desde correos@correos.com.

Los emails de envíos y paquetería incluyen siempre un código seguro.

Si no lleva código, no es de Correos .

. Conviene comprobar el mensaje en el Verificador de Email oficial.

Ante cualquier duda, hay que consultar la web de Correos o contactar con Atención al Cliente.

Baleares, más expuesta por el auge de las compras online

El crecimiento de las compras por internet y el elevado volumen de notificaciones relacionadas con paquetes hacen que los usuarios de Baleares estén más expuestos a este tipo de fraudes. Un email falso puede pasar desapercibido entre decenas de avisos reales de tiendas, operadores logísticos o plataformas de comercio electrónico.

Por eso, Correos anima a extremar la precaución y a utilizar únicamente sus canales oficiales antes de realizar cualquier pago o facilitar información sensible.

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Qué hacer si recibes un correo sospechoso

Si recibes un supuesto email de Correos y tienes dudas, lo más seguro es no pulsar en ningún enlace, no descargar archivos adjuntos y no introducir datos personales. El primer paso debe ser comprobar si el mensaje incluye el código seguro y verificarlo mediante la herramienta oficial de Correos.