Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la sanción económica más alta impuesta a un bar de Mallorca, denominado Manhattan´s, por el incumplimiento reiterado de las normas para evitar los contagios en un momento crítico de la pandemia sanitaria provocado por la Covid. La propiedad de este local de ocio, que está situado en la calle Ramón de Moncada de Santa Ponça, tendrá que pagar una sanción económica que alcanza la cifra de 211.301 euros, multa que ha sido ratificada ahora por los tribunales.

Esta elevada sanción es la consecuencia de cuatro actas que redactó la Policía Local d e Calvià en las distintas visitas que se realizaron a este bar, de clientela extranjera, en los meses de verano del año 2021. Las visitas coincidieron con una época en la que la administración impuso fuertes restricciones en los negocios abiertos al público, con el objetivo de controlar los contagios que se estaban produciendo, que eran muy elevados.

La primera visita se realizó el 17 de julio del año 2021. Así, se comprobó que el local no tenía medidor de CO2, que era obligatorio, que calibraba la calidad del aire. Tampoco contaba con un cartel de aforo de la terraza exterior y uno de los camareros no llevaba mascarilla. Además, no se respetaba la distancia obligatoria entre los grupos.

La siguiente visita fue dos días más tarde y lo que se encontraron los agentes al entrar en el negocio fue mucho más grave. Se contabilizaron alrededor de 90 personas en el interior del bar de Santa Ponça bailando y ninguno de ellos llevaba mascarilla. Además, tampoco respetaban las distancias de seguridad. Solo por estos hechos la sanción que se impuso desde el Govern fue de 80.000 euros. Sin embargo, a pesar de las advertencias al propietario, éste continuó incumpliendo la normativa para evitar los contagios masivos del virus que provocó tantas muertes. Así, en la madrugada del día 1 de agosto una patrulla de la Policía Local de Calvià volvió a realizar una nueva inspección. El aforo autorizado en esas fechas era de 26 personas en el interior, pero en el momento de la inspección había alrededor de medio centenar. Se realizó una medición del CO2 y se confirmó que era mucho más elevado de la permitido. Además, las puertas del bar estaban cerradas, lo que aumentaba las posibilidades de contagio. Los agentes también comprobaron que había varios clientes que estaban bailando en la pista del local de ocio y ninguno de ellos llevaba colocada la mascarilla protectora. Otra irregularidad fue que también había varios clientes sentados junto a la barra del bar y ninguno de ellos guardaba la distancia de seguridad establecida en las medidas sanitarias.

En esa época la hora obligatoria de cierre de estos locales de ocio era la medianoche. Cuando los agentes realizaron la inspección ya se había cumplido la hora, por lo que el local no podía servir a clientes, pero lo cierto es que se mantenía la actividad, sirviendo bebidas a los turistas.

Dos semanas esperó la Policía Local de Calvià para realizar una cuarta visita de inspección a este bar de copas de la zona de ocio. Así, el día 19 de agosto del año 2021 los agentes volvieron a entrar en el bar y de nuevo se encontraron con las mismas irregularidades que ya habían descubierto en fechas anteriores. En esta ocasión pudieron comprobar que había clientes bailando y ninguno llevaba colocada la mascarilla. Tampoco se guardaba la distancia entre los clientes y se retiraron las mesas y las sillas para dejar espacio para el baile.

Debido al incumplimiento reiterado de las normas Covid, el Govern, a través de la Dirección General de Emergencias, acordó el cierre cautelar de la actividad de este bar, que tuvo que cerrar las puertas.

Las cuatro visitas se tradujeron en actas de sanción. Se fijaron determinadas multas, que sumaron la cantidad de 211.301 euros.

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El tribunal justifica la sanción económica impuesta porque considera que los hechos se produjeron cuando Mallorca atravesaba un nivel 4 de alerta sanitaria y, por lo tanto, la situación de riesgo extremo para la salud de las personas era muy elevado.