Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo

Una sentencia condena al Consell de Mallorca por la utilización irregular durante 39 años de un terreno, ubicado en Calvià, que es de un propietario particular y, por lo tanto, no pertenece a la administración insular. Este terreno es propiedad de una sociedad y está ubicado en la zona de Portals, en Calvià. El solar dispone de una superficie de 1.576 metros cuadrados. El solar es urbano, de uso deportivo, y en el año 1987 tuvo que ser entregado a la administración porque era necesario para construir la carretera de Portals y la nueva rotonda. La sentencia obliga al Consell, porque es el actual titular de las carreteras de Mallorca, a abonar la cantidad de 154.000 euros a la empresa propietaria del solar, que lleva años luchando en los tribunales para que se reconozca el perjuicio que supuso entregar, en contra de su voluntad, estos terrenos porque se los reclamaba la administración. En el momento de esta operación, las competencias sobre carreteras estaban a cargo del Govern, que posteriormente las traspasó al Consell de Mallorca, de allí que sea esta administración la que tenga que abonar ahora la indemnización.

Esta operación se remonta al año 1988. En esta época se inició el proyecto para mejorar la vía que accedía a la zona de Portals y para ello la administración tuvo que expropiar una serie de terrenos que pertenecían a unos propietarios particulares. En este caso el trámite habitual que se hace es iniciar un proceso de expropiación y fijar un justo precio sobre el valor de los terrenos, que siempre suele ser más bajo que el valor de mercado. Y aunque el propietario siempre está obligado a entregar los terrenos a la administración, sobre todo si son necesarios para construir una carretera, ello no supone que la cesión sea gratuita. La administración debe fijar una indemnización, que se calcula en función de una serie de variantes.

Sin embargo, en este caso este procedimiento de expropiación no se realizó, pero la propietaria del terreno nunca se le permitió su uso. Este solar está situado entre la carretera de Portals y el delfinario.

En defensa de los intereses, la sociedad propietaria del terreno demandó al Consell y lo hizo a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. Solicitó una elevada indemnización, que superaba el millón de euros, que incluía el valor actual del terreno, sumado a los daños y perjuicios por la contratación de abogados y de otros técnicos.

La propietaria de este terreno lleva más de 30 años presentando demandas contra el Consell, que se ha defendido señalando que la ocupación del solar solo fue temporal, rechazando la posibilidad de abonar una indemnización. El tribunal cuestiona la actitud que ha venido manteniendo en el tiempo la administración, al no iniciar un expediente de expropiación, que hubiera sido lo más adecuado si en su momento se consideraba que este terreno era necesario para el proyecto de la carretera.

El tribunal considera que en estos momentos no existe la posibilidad de que los terrenos puedan ser devueltos a su propietaria, entre otras cosas porque el solar se utiliza como área de aparcamiento de vehículos. Por lo tanto, la Sala considera que el pleito debe resolverse determinando cuánto vale el terreno que la administración ha venido utilizando de manera irregular durante casi 40 años y cuál es la indemnización que le corresponde al propietario.

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Para resolver esta cuestión el tribunal utiliza una valoración que se realizó en el año 2008, en pleno conflicto entre la propietaria y la administración. En ese momento el metro cuadrado en esta zona de Calvià se abonaba al precio de 817 euros, teniendo en cuenta la capacidad de edificación que permitía el uso, que está ubicado en un área deportiva. Calculando este precio sobre los metros cuadrados que mide este solar la sentencia establece un precio de casi 129 mil euros. A ello hay que sumarle los gastos que ha supuesto para el propietario la defensa de sus intereses. La indemnización definitiva que se fija en la sentencia alcanza la cifra de 154.000 euros.