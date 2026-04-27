El Colegio Luis Vives refuerza su modelo educativo con un proyecto trilingüe e innovador
El centro consolida su apuesta por la personalización del aprendizaje, la innovación curricular y la formación integral del alumnado
La línea en inglés está disponible desde Educación Infantil y cuenta con personal nativo en cada idioma.
El Colegio Luis Vives continúa desarrollando un modelo educativo propio basado en la personalización de la enseñanza, la innovación metodológica y un proyecto lingüístico trilingüe que lo sitúa como una propuesta diferenciada en Baleares. Con más de 67 años de trayectoria, el centro combina tradición educativa con la incorporación constante de nuevas herramientas pedagógicas orientadas a mejorar el aprendizaje del alumnado.
Educación individualizada
Uno de los pilares del proyecto es la educación individualizada. El centro apuesta por un seguimiento cercano del alumno, con un trato personalizado por parte del equipo docente y de servicios. Este enfoque se complementa con un modelo lingüístico flexible en el que las familias pueden elegir la lengua vehicular, con una línea en inglés disponible desde Educación Infantil y personal nativo en cada idioma.
La innovación curricularconstituye otro de los ejes del centro. A partir de 5º de Educación Primaria, el alumnado puede definir su itinerario formativo junto a sus familias, eligiendo optativas y modalidades en función de sus intereses. Este enfoque se traduce en la incorporación continua de nuevas materias y metodologías. Entre las novedades del curso 2025-2026 destacan la introducción del programa de mecanografía avanzada “Fast Typing” en 4º de Primaria y la asignatura MBA Kids en 5º, orientada al desarrollo de la competencia emprendedora y el liderazgo.
Formación integral desde Infantil a Bachillerato
El Colegio Luis Vives ofrece todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, con modalidades de Ciencias, Social y Artístico, además de una amplia oferta de Formación Profesional. En este ámbito, el proyecto Luis Vives FP, iniciado en 2010, incluye ciclos de Grado Superior como Marketing y Publicidad con especialidad en marketing digital, Desarrollo Multiplataforma con especialización en inteligencia artificial, Educación Infantil e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. También se ofertan ciclos de Grado Medio y Básico, como Cuidados Auxiliares de Enfermería o mantenimiento de embarcaciones deportivas.
Programa de altas capacidades y proyección internacional
El colegio ha desarrollado además un proyecto específico para alumnado con altas capacidades, en respuesta al incremento de casos detectados en el propio centro. Este programa, en marcha desde 2019, ofrece itinerarios personalizados de aprendizaje, con proyectos de investigación adaptados a los intereses del alumnado y el apoyo de profesorado especializado.
En el ámbito internacional, el centro participa desde 2016 en el programa CWMUN (Change the World Model United Nations), una iniciativa formativa vinculada a Naciones Unidas que promueve el debate en inglés y la formación en diplomacia. En la última edición celebrada en Nueva York, el equipo del Luis Vives, formado por 15 alumnos de Secundaria y Bachillerato, obtuvo dos menciones honoríficas entre más de 1.500 participantes de 120 países.
Este tipo de programas permite al alumnado trabajar competencias como la oratoria, el liderazgo y la negociación, además de fomentar la reflexión sobre cuestiones globales como los derechos humanos, el cambio climático o los conflictos internacionales.
Actividades extraescolares
El proyecto educativo del centro se completa con una amplia oferta de actividades extraescolares, que abarca desde disciplinas deportivas hasta propuestas vinculadas a la creatividad y la tecnología, como robótica, realidad virtual o juegos de estrategia. En total, el colegio ofrece más de veinte actividades extraescolares dirigidas a distintas edades, desde Infantil hasta Secundaria.
Una escuela de verano para aprender y disfrutar
Durante el periodo estival, el centro organiza además su escuela de verano, dirigida a niños de entre 3 y 12 años. El programa combina actividades lúdicas y formativas en inglés y castellano, con el objetivo de reforzar competencias académicas y personales en un entorno dinámico.
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