Cerca de 200 trabajadoras de 'escoletes' de educación infantil se han concentrado esta tarde frente a la sede de la patronal CECEIB, en Palma, para reclamar la negociación de un convenio autonómico que ponga fin a la precariedad laboral del sector 0-3.

La protesta, que marca el inicio del calendario de movilizaciones convocado por los sindicatos, ha reunido a educadoras llegadas de distintos puntos de Mallorca (como Felanitx, Cas Concos, Artà, Sant Llorenç, Sa Pobla, Pollença, Port de Pollença, Marratxí o Palma, entre otros), muchas de ellas tras haber acabado su jornada laboral desde primera hora de la mañana.

Las asistentes han acudido con pancartas y silbatos, encabezadas por lemas como ‘Por un convenio autonómico de educación infantil’ y ‘Dignificación enseñanza 0-3, ya!’, para visibilizar una situación que consideran "insostenible" después de meses de bloqueo en la negociación colectiva.

Cerca de 200 educadoras de 'escoletes' se concentran en Palma para exigir un convenio autonómico / R. S.

La movilización se produce después de que los sindicatos UGT, CCOO y STEI denunciaran la negativa de las patronales FEIPIMEB y CECEIB a constituir una mesa de diálogo para negociar un convenio autonómico que equipare las condiciones laborales en el sector. Las organizaciones sindicales sostienen que la falta de acuerdo mantiene una fuerte desigualdad salarial, con hasta siete tablas retributivas distintas, y condiciones que apenas superan el salario mínimo en algunos casos.

Además de la reivindicación salarial, las trabajadoras reclaman un mayor reconocimiento profesional en una etapa educativa que consideran clave y denuncian la sobrecarga de trabajo, con jornadas centradas casi exclusivamente en la atención directa a los niños y sin tiempo reconocido para tareas pedagógicas o coordinación con las familias.

Frente a estas demandas, las patronales del sector han reiterado este mismo lunes su rechazo a negociar un convenio específico para las escoletes 0-3 no integradas. En un comunicado conjunto, CECEIB, FEIPIMEB y Escola Catòlica defienden que cualquier mejora de las condiciones laborales debe abordarse en el marco del conjunto de la enseñanza privada concertada y no mediante un ámbito de negociación separado.

El claustro de la EEI Toninaina no ha podido acudir a la concentración en Palma pero la ha apoyado con camisetas amarillas. / CCOO

Las organizaciones empresariales consideran que fragmentar el sector sería "un error muy grave" y recuerdan que ya existe un convenio colectivo estatal en vigor desde mayo de 2025 que regula las condiciones de las trabajadoras de educación infantil. Además, subrayan que cualquier cambio en el régimen retributivo debe pasar por una negociación con la conselleria de Educación para garantizar la viabilidad de los centros.

En este sentido, las patronales cuestionan la legitimidad de la iniciativa sindical, al considerar que no representa al conjunto del sector, y reiteran que no participarán en una mesa de negociación que suponga dividirlo.

La concentración de este lunes es la primera de las tres movilizaciones previstas por los sindicatos, que continuarán el 4 de mayo ante la sede de PIMEM y culminarán el 11 de mayo en la plaza de España de Palma. Las trabajadoras han advertido además de que las protestas irán en aumento si no se desbloquea la negociación.