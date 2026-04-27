Los casos penales pendientes de violencia de género aumentan un 10% en Palma

Los casos penales de violencia de género pendientes de resolver han aumentado casi un 10% en Palma. Si en 2024 quedaron 1.218 asuntos penales de violencia machista pendientes de resolución, a finales de 2025 esta cifra se incrementó hasta los 1.338, lo que supone una subida del 9,85%.

Pese a que los casos penales que entraron el pasado año en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la ciudad disminuyeron levemente respecto al ejercicio anterior, al pasar de los 5.816 registrados en 2024 a los 5.690 en 2025, lo que supone una reducción del 2,17%, se resolvieron menos asuntos.

Así, según se desprende de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) presentada hace varios días, los juzgados de violencia sobre la mujer de Palma resolvieron un 7,24% menos de asuntos penales en 2025, en relación con el año anterior. En 2024 fueron resueltos 6.005 procedimientos, mientras que el pasado año fueron 5.570.

El presidente del TSJB, Carlos Gómez Martínez, puso de relieve que la competencia penal de estos juzgados se ha visto alterada por la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2025, conocida como la Ley de eficiencia de la Justicia, que les atribuye mayores competencias en delitos contra la libertad sexual desde el pasado mes de octubre de 2025.

Gómez explicó que el incremento en la entrada de asuntos al asumir todas las violaciones de mujeres, independientemente de que el presunto autor sea o no su pareja, así como otros delitos sexuales como los de trata, se verá compensado con la creación de la cuarta plaza judicial especializada en violencia sobre la mujer, que entró en funcionamiento a partir del pasado 1 de enero de 2026.

Precisamente, desde principios de año los juzgados de violencia de género de Palma están de guardia también por las tardes. Gracias a la creación del cuarto juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad, estos órganos judiciales especializados ya se pueden rotar y estar de guardia durante todo el día, incluidos los fines de semana. Cada plaza está de guardia tres días seguidos y se van turnando de forma sucesiva.

En octubre de 2025, cuando asumieron las nuevas competencias en delitos contra la libertad sexual, más de 120 magistrados especializados en violencia machista de toda España, entre ellos tres de Palma y uno de Ibiza, firmaron un duro comunicado en el que denunciaban las carencias que sufren y alertaban de un colapso de asuntos. “La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina porque es inasumible”, advertían.

Además, denunciaban que no se habían adaptado las sedes para llevar a cabo su labor “en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas”. También lamentaban que no se habían incrementado los servicios auxiliares, con más forenses, psicólogos, como en el caso de Mallorca donde los equipos psicosociales están bajo mínimos, ni tampoco había aumentado el personal en los órganos judiciales ni en las oficinas de atención a las víctimas ni en el servicio de asistencia jurídica.

Pulseras antimaltrato

“La realidad es que, tal como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas”, señalaban en el comunicado.

Según los datos de la memoria de 2025 del TSJB, las órdenes de protección que se han concedido en los juzgados de violencia de género en Palma se han incrementado en un año. En este sentido, en 2024 se acordaron 804 órdenes de protección a mujeres de la isla, mientras que en 2025 fueron 1.027 órdenes de protección.

El documento sobre el estado y funcionamiento de los órganos judiciales de Baleares también destaca que los juzgados de violencia sobre la mujer de la capital han desarrollado una actividad significativa, al dictar el pasado año 371 sentencias y 3.576 autos.

El comportamiento es distinto si se analiza la vertiente civil y penal. Mientras que en la vía penal, los asuntos de violencia machista pendientes aumentaron cerca de un 10% y la capacidad de resolución descendió un 7,24%, en la vía civil ocurrió lo contrario. Los casos civiles pendientes en los juzgados de violencia de género de Palma cayeron un 41,74% en 2025, al pasar de 321 asuntos pendientes de resolver en 2024 a 187, el pasado año. Y la productividad subió un 8,11%, al haber resuelto 560 casos civiles en 2025, frente a los 518 del ejercicio anterior. Otra cifra que ha ayudado a este comportamiento positivo es que los asuntos civiles que entraron en estos juzgados especializados el pasado año disminuyeron un 7,32%. En 2024, ingresaron 574 casos, mientras que en 2025 fueron 532.