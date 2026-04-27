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Baleares tendrá cinco nuevos fiscales y trece jueces más este año

Las nuevas plazas del ministerio público en las islas suponen un incremento de casi el 7% de la plantilla actual

El ministro Félix Bolaños subraya que se trata de la mayor ampliación de la plantilla judicial en la historia del archipiélago

Baleares contará con 13 nuevos jueces y cinco fiscales más.

Baleares contará con 13 nuevos jueces y cinco fiscales más. / B.RAMON

B. Palau

B. Palau

Palma

Baleares contará con cinco nuevos fiscales y trece jueces más este año 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo ha confirmado hoy en una comparecencia ante los medios, junto a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Bolaños ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

En el caso de las cinco nuevas plazas fiscales del archipiélago suponen un incremento del 6,85% de la actual plantilla, según ha informado el Ministerio.

Además, a estas cifras hay que sumar otras trece nuevas plazas de jueces en Baleares para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia. Estos nuevos puestos también se crearán en 2026.

El ministro Félix Bolaños ha destacado que se trata de la mayor ampliación de la plantilla judicial en la historia de Baleares.

Este anuncio coincide prácticamente con los datos que ofreció la semana pasada el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez Martínez, durante la presentación de la memoria de 2025. “No tenemos medios suficientes, en las islas necesitamos 39 jueces más”, hizo hincapié Gómez, quien señaló que estaba previsto crear doce plazas más de magistrados.

Ley de eficiencia de la Justicia

Este récord en la creación de plazas, tanto de jueces como de fiscales, según el Ministerio de Justicia, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más moderno y eficiente. Si crear un antiguo juzgado unipersonal tenía un coste aproximado de 500.000 euros, con los tribunales de instancia se pueden crear plazas judiciales gastando cinco veces menos, según indica el Ministerio.

La implantación de los nuevos tribunales de instancia en Mallorca ha despertado muchas críticas entre los sindicatos y funcionarios, que reprochan la improvisación, el caos interno con órdenes contradictorias y el deterioro de las condiciones de trabajo.

A nivel nacional, Bolaños ha anunciado que se crearán 200 nuevas plazas fiscales que se convocarán este mismo año. Es la mayor creación de plazas fiscales de la historia y supondrá un aumento de la plantilla del ministerio público en España del 7,13% al pasar de 2.804 fiscales a 3.004.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio invertirá más de 22 millones y medio de euros en estas 200 nuevas plazas de fiscales para mejorar y agilizar el servicio público de Justicia. “Un hito más de la mayor transformación de la Justicia en décadas”, según el comunicado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Precisamente, hoy se inicia el proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que crea las 200 plazas en el Consejo de Ministros.

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