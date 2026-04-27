Baleares digitaliza las residencias con una historia clínica compartida entre servicios sociales y sanitarios

Los profesionales de los centros residenciales y el personal del Servicio de Salud podrán acceder a la información clínica de los usuarios, gracias a la implantación de un sistema electrónico unificado. Hoy ha tenido lugar la presentación de esta medida en la Residencia des Brolls, en Formentera, pero que afectará a varios centros del archipiélago balear.

Este acto de presentación ha contado con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; la consellera de Educación y Bienestar Social del Consell Insular de Formentera, Cristina Costa; la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro; y la directora de la Residència des Brolls, María Victoria Cegarra.

Con este avance, el personal sanitario y sociosanitario que trabaja en los centros residenciales tendrá un mayor acceso no solo a las mejoras clínicas de los pacientes, sino también tendrá a su disposición los datos que se incluyen una vez que la persona está en la residencia. Eso hará que puedan compartir entre ambos ámbitos información valiosa, como valoraciones diarias, plan de cuidados, pruebas médicas, informes de ingreso, consulta y seguimiento, cuidados necesarios o pautas de medicación, entre otros; para así llevar a cabo una atención más efectiva.

Para poder realizar esta función, se han integrado los sistemas de información clínica en uno solo, transmitiendo datos de los pacientes de las residencias con tecnología NEXA, un sistema de información corportaivo mediante una plataforma de interoperabilidad. Además, se ha integrado la base de datos poblacional CIVITAS, con el objetivo de mantener actualizados los datos administrativos de los usuarios.

La información clínica que queda alojada en la plataforma NEXA se compone de la identificación del paciente, informes clínicos (ingreso en la residencia, derivación a un hospital y reporte trimestral), elementos de valoración integral del residente (caídas, depresiones, úlceras o problemas nutricionales), datos antropométricos (peso, altura, frecuencia cardíaca) y síndromes geriátricos (incontinencia o disfagia).

Hasta la fecha, esta unificación, llevada a cabo de forma gradual, se ha implantado en algunos centros de red pública de atención a la dependencia de les Illes Balears, como la Residència des Brolls, en Formentera; la Residència d'Ancians des Mercadal, en Santa Maria; la Residencia de Mayores Costa d'en Blanes, en Calvià; la Residencia de Mayores Can Carbonell y la Residencia Son Llebre, en Marratxí; la Residencia Bartomeu Quetglas, en Felanitx; la Residencia Son Güells y la Residencia Oms-Sant Miquel, en Palma.

Proyecto IoREs

Este proyecto, llamado IoREs, supone un intento de transformar el modelo de atención social social y sanitario, con el fin de lograr una atención más eficaz y directa, atendiendo a las necesidades de los usuarios. Para ello, cuenta con un presupuesto de 1.573.579 euros y está financiado con fondos del Programa de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.