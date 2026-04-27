Baleares cerró 2025 como comunidad con más personas que buscaron una vivienda sin éxito

Baleares cerró 2025 como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje (10,6 %) de personas de 16 años o más que buscaron una vivienda sin éxito, con el elevado precio como principal motivo del fracaso, seguida de Madrid (10,2 %), la ciudad autónoma de Melilla (9 %) y Canarias (8,9 %).

Así se desprende la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) - Módulo sobre dificultades de la vivienda' que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha señalado que, a la cola, se encuentran los territorios de Extremadura (3,9 %), Castilla-La Mancha (5,3 %), Aragón (5,4 %) y La Rioja (6,1 %).

El INE detalla que en todas las autonomías el motivo principal del fracaso en la búsqueda de una nueva vivienda fue el elevado precio.

En el conjunto de España, el 7,6 % de la población de 16 o más años buscó vivienda en 2025 sin llegar a cambiar de residencia.

Entre estas personas, casi siete de cada 10 señalaron el precio excesivo como razón principal, seguidos de no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra (6,6 %) y de que la vivienda no reunía los requisitos buscados (6,6 %).

La encuesta también refleja que el 44,3 % de los jóvenes entre 26 y 34 años convivía con sus padres en 2025 y que esta situación era más frecuente entre hombres (50,8 %) que en mujeres (37,5 %).

Además, 47,3 % de los jóvenes de 26 a 34 años que convivían con sus padres indicó como razón principal era que no se podía permitir comprar o alquilar una vivienda, mientras que un 13 % señaló que lo hacía para ahorrar y costearse la adquisición o el arrendamiento.