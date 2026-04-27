Casi 3.000 citas y cirugías suspendidas en el arranque de la tercera semana de huelga médica en Baleares

La huelga médica ha arrancado su tercera semana de convocatorias en Baleares con mucho impacto en la actividad asistencial. Solo este lunes , primer de paro, se han suspendido un total de 2.830 actos médicos, según los datos provisionales facilitados por el Ib-Salut.

En concreto, se han cancelado 72 intervenciones quirúrgicas, 1.246 consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, y otras 1.512 consultas en Atención Primaria, lo que refleja el alcance de la jornada de huelga en el sistema sanitario público de las islas.

Por su parte, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) asegura que la convocatoria está teniendo un "seguimiento alto", especialmente en el ámbito hospitalario. Según el sindicato, en servicios como anestesia el respaldo habría superado el 90% en hospitales como Son Espases y Son Llàtzer, lo que ha obligado a reprogramar las intervenciones no urgentes.

Simebal estima además un seguimiento aproximado de hasta el 70% en hospitales y del 45% en Atención Primaria. No obstante, el Ib-Salut sigue sin facilitar las cifras oficiales de seguimiento de la huelga. Cabe recordar que la mayoría de servicios de salud autonómicos, entre ellos los de Madrid, Cataluña, Andalucía o Canarias sí difunden las cifras oficiales, mientras que en Baleares solo se dispone de las estimaciones de los sindicatos.

Simebal también ha advertido de que el impacto acumulado de las jornadas de paro provocará un incremento de las listas de espera, debido a la suspensión continuada de consultas y operaciones no urgentes.

Esta es la tercera semana de huelga convocada en lo que va de 2026, en un conflicto que enfrenta a los médicos con el Ministerio de Sanidad por el nuevo Estatuto Marco. Simebal ha insistido en un comunicado que la movilización no es contra el Govern autonómico, sino contra el Gobierno central, al que acusa de mantener una propuesta "alejada de la realidad del ejercicio médico".

En este contexto, el comité de huelga ha denunciado la falta de avances después de semanas de negociaciones y ha reclamado la implicación directa del Gobierno para desbloquear el conflicto. Los sindicatos médicos han llegado incluso a pedir la dimisión de la ministra de Sanidad y solicitan la intervención del presidente del Gobierno.

Mientras tanto, los profesionales han convocado más movilizaciones. Este miércoles hay prevista una concentración en Mallorca e Ibiza bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad', en una protesta que busca visibilizar el malestar del colectivo. La de Palma será a las seis de la tarde en la plaza de la Reina.