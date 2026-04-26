"Manos arriba, esto es un atraco": una veintena de autónomos protestan ante la "asfixia" económica y exigen mejores condiciones en Palma

Una veintena de autónomos se ha concentrado este domingo en Palma para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Bajo el lema "Manos arriba, esto es un atraco", los manifestantes han recorrido las calles de Ciutat con guantes rojos en señal de protesta. La concentración, convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en el marco de movilizaciones a nivel estatal, ha arrancado en Sa Feixina y ha finalizado en la plaza de Cort.

Los asistentes han señalado la urgencia de sus reivindicaciones y las dificultades que encuentran para movilizarse. "No dejamos de ser autónomos ni para parar, ni para reivindicar lo que necesitamos", explica una de las coordinadoras, Eva Mas, ante la baja participación en la convocatoria.

Entre las principales quejas destaca la elevada carga fiscal. "A final de año, más de la mitad recaudado se lo ha quedado el Estado", denuncia Mas, que cuestiona la viabilidad de sus negocios en estas condiciones. Asimismo, esta "asfixia económica" dificulta la posibilidad de contratar empleados. "Quiero dar de comer a una, dos o tres familias, porque necesito trabajadores. Pero no me dejáis coger trabajadores, esto no puede continuar así", sintetiza.

Sistema de cotización

Por su parte, otra coordinadora de la plataforma en Palma, Marga Montserrat, incide en el sistema de cotización vigente desde 2023, que establece las cuotas en función de ingresos. "En teoría, los autónomos cotizan según su base y luego eso repercute en la jubilación, pero en la práctica no funciona exactamente así", señala y especifica que con un mismo rendimiento neto, un autónomo puede llegar a pagar más que un trabajador asalariado.

En la misma línea, los protestantes señalan la falta de protección en situaciones de baja médica como uno de los principales inconvenientes. "Un autónomo tiene que seguir pagando la cuota aunque no tenga ingresos. Si no, tiene que cerrar el negocio", explica Montserrat, quien vuelve a insistir en que las normas "no están adaptadas a la realidad", especialmente en el caso de los pequeños autónomos, que representan a la "mayoría de Mallorca".

En general, las coordinadoras de la plataforma reclaman más reconocimiento para los profesionales independientes que son "un pilar fundamental de este país". "¿Por qué no miran un poco a quiénes hacemos el esfuerzo de dar trabajo a la gente y dar dinero al Estado con nuestros ingresos", reflexiona Montserrat e incide Mas: "Creo que no somos enemigos del Estado, somos amigos. Los autónomos somos lo más grande que tiene España".