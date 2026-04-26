Un joven mallorquín de 15 años lucha contra el cáncer: «Mi único objetivo es llegar sano a la pretemporada de mi equipo de fútbol»

Nunca es buen momento para tener cáncer, pero la vida fue especialmente dura con Emil Atting Trathaug, a quien le diagnosticaron un sarcoma en la mano con solo 15 años, cuando aún cursa la ESO.

El joven calvianer entrena en el centro BeActive de Son Dureta, donde el palmesano Lluís Salom, quien superó un cáncer cuando era veinteañero, le ofrece entrenamientos personalizados para ayudarle durante el proceso oncológico.

Emil afronta la enfermedad de forma positiva. A la mayoría de los chavales adolescentes solo les gustan tres cosas, y el calvianer mantiene en su cabeza una de ellas.

«Mi único objetivo es llegar sano a la pretemporada de mi equipo de fútbol, el Penya Arrabal», asegura Atting con total seriedad. Salom lo anima al decirle a Julián Romero, casi sin querer, que estará al 100 % en verano: «En unos meses recibirá el alta y volará».

Atting tiene de base lo necesario para poder salir adelante a su edad: un grupo de amigos que lo han apoyado desde el primer momento: «Puede que alguien sin tantos amigos lo tolere menos. He tenido suerte porque los míos son geniales. Han estado siempre conmigo y han venido a visitarme a casa».

El chaval se ríe de las bromas de Salom, que lo ‘maltrata’ en el entrenamiento como lo haría con cualquier otra persona.

El IES Bendinat le permite una educación diferenciada al calvianer, quien también se ejercita en Son Espases en la clase de Educación Física. El ejercicio le libera la mente, aunque, si tiene las defensas muy bajas por la quimioterapia, debe parar.

El principal problema de Emil Atting es el aburrimiento: «Siempre intento hacer cosas, pero como no puedo ir a clase… Al principio me daba vergüenza ir por la calle solo con la mascarilla».

El calvianer nunca dejó de ejercitarse y por eso perdió poca masa muscular: «Tienes que afrontar el cáncer con la mentalidad de que puedes llevar una vida normal».