Elsa Herranz, Vicepresidenta del Colegio de Trabajo Social: "La planificación previa habría evitado el colapso"

-¿Cómo valora la gestión que ha hecho el Ayuntamiento de Palma en la OAC Social? ¿Lo calificaría de boicot?

-No podemos valorar si hay un boicot, porque la intención de los responsables solo la saben ellos. Lo que sí es cierto es que, meses atrás, ya se sabía que este proceso de regularización se iba a dar y que los ayuntamientos serían parte activa. Faltó planificación, de ser así se habría evitado el colapso, y, sobre todo, no se previeron los refuerzos necesarios para dar atención a la cantidad de personas que sabíamos que iban a acudir. La falta de directrices claras ha generado mucha inquietud e incertidumbre en las trabajadoras.

-¿Qué impacto tiene en este proceso la retirada masiva de personas del padrón municipal?

-Es una práctica muy grave que no se había hecho anteriormente. Sacar a personas del padrón las bloquea y les impide acceder a derechos básicos. En el proceso de regularización, el padrón es una de las vías para acreditar la permanencia de cinco meses, por lo que afecta directamente a los colectivos más vulnerables, como las personas en situación de calle. No sé si está relacionado directamente con el proceso de regularización, eso lo tendría que explicar el Ayuntamiento.

-¿Es el mercado negro de venta de citas una consecuencia de un sistema público que no funciona?

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-Lo triste es que, ante situaciones de vulnerabilidad, haya quienes se aprovechen para hacer negocio. El sistema debería ser garantista y poner medidas para que esto no pase, como limitar el número de citas que puede coger una misma persona. La administración competente debe verificar y poner límites para evitar que se aprovechen de una necesidad tan evidente.