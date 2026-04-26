Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación

Los más de 170.000 trabajadores de hoteles, bares, restaurantes y discotecas de las islas van a ver como en su próxima nómina se aplica una subida salarial del 4%, lo que supone que la mejora en sus retribuciones va a quedar, al menos por ahora, por encima de una inflación que en marzo se situó en el 3,4%. Se trata del colectivo que de momento registra una situación más favorable en relación con los tres grandes convenios colectivos del archipiélago, ya que frente a esta ventaja en Hostelería, el de Comercio se está negociando en estos momentos mientras que el de Construcción se está quedando durante este año con una subida de sus retribuciones que no alcanza el empuje que los precios han registrado tras el inicio de la guerra de Irán.

Recientemente el secretario general de Servicios de las islas, José García Relucio, afirmó que el convenio de Hostelería no deja de dar buenas noticias a sus trabajadores en relación con la modificaciones destinadas a beneficias a sus fijos discontinuos. La racha se va a mantener cuando a principios del próximo mes cobren su nómina de abril y vean como sus retribuciones se incrementan un 4%, lo que supone que, al menos por el momento, van a seguir ganando unas décimas de poder adquisitivo frente a un alza de los precios que en marzo se situó en un 3,4%.

Salario bruto

Este nuevo aumento situará el salario de la mayoría de los empleados del sector por encima de los 1.794 euros brutos mensuales (14 pagas al año), importe este último correspondiente a la categoría de las camareras de piso, camareras de comedor y cocineras en los hoteles de una y dos estrellas y de bares y restaurantes.

Hay que tener en cuenta también que la mejora de 2025 fue de un 6% cuando la inflación de ese ejercicio no alcanzó el 3%, y el portavoz de la citada federación de UGT, Bladimiro García, recuerda que el alza acordada para 2027 es de un 3,5% pero con una cláusula de revisión en el caso de que los precios suban hasta un 4,5% para compensar esa desviación.

Eso supone que los más de 170.000 empleados vinculados a esta actividad tienen todos los números para cerrar la vigencia de este acuerdo (que no fue suscrito ni por CCOO ni por los hoteleros de Menorca pese a que debe de ser cumplido por todos) habiendo ganado varios puntos en su capacidad de compra.

Comercio y construcción

El segundo convenio más importante de Baleares, como es el de comercio, en el que se agrupan entre 60.000 y 70.000 empleados, es en estos momentos una incógnita debido a que está siendo negociado por las patronales y sindicatos que representan al sector en las islas. El punto de partida de UGT, que dispone de mayoría absoluta en este campo, pasa por reclamar una subida del 7% para este año, más un 5% tanto en 2027 como en 2028, mientras que la representación de las empresas ha puesto sobre la mesa en las primeras reuniones un alza del 3% anual.

A la vista de la situación actual de las posturas, todo apunta a que el acuerdo definitivo fijará un alza superior a ese 3,4% de la tasa de inflación de marzo.

El tercer convenio con más empleados en el archipiélago (unos 45.000 trabajadores como es el de la Construcción, es el que presenta de momento la situación más desfavorable, dado que la mejora salarial de este año, ya negociada, es de un 3% a lo que se suma un 0,25% adicional que se va al plan de pensiones, sin alcanzar el citado 3,4% del IPC.

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Esta mejora se pacta para el conjunto ce España, de ahí que el portavoz de CCOO-Hábitat, Miguel Pardo, reivindique una negociación balear en este punto.