Taller de observación solar en Palma: «Si puedes ver el eclipse en Mallorca desde casa, no te desplaces»

"Si puedes ver el eclipse desde casa, no te desplaces. Perder la puesta de sol puede ser un precio a pagar" Con este mensaje, que evocaba al mantra del COVID de "yo me quedo en casa", el divulgador astronómico Pep Marcús recomendó no desplazarse más de lo necesario para seguir de forma correcta y segura el gran eclipse total de sol del 12 de agosto en Mallorca.

El presidente del Club Astronómico Newton ofreció este viernes un taller de observación solar en las terrazas del Estudi General Lul·lià, ante cerca de un centenar de personas. La sesión combinó una experiencia práctica, con la observación del Sol mediante un telescopio inteligente, con una explicación magistral sobre el eclipse y los fenómenos asociados.

Durante la charla, Marcús recomendó el uso de aplicaciones como "Horitzó Eclipsi 2026" para comprobar desde qué puntos será visible el fenómeno. Explicó que hay lugares donde, a priori, parece que no se podrá observar, pero que sí ofrecen visibilidad desde zonas cercanas. Como ejemplo, señaló que las terrazas del Estudi General Lul·lià, pese a ser un enclave privilegiado con vistas a La Seu y a toda la ciudad, no permitirán ver el eclipse. En cambio, hay un lugar con menos glamour que se lleva el gato al agua: "El eclipse se podrá ver desde la rotonda del Festival Park".

Las bromas y los chascarrillos se intercalaron con las explicaciones científicas en la conferencia. "Que nadie mire el sol sin gafas", bromeó, recordando la importancia de la seguridad ocular. Entre el público destacaba la presencia de numerosos niños, visiblemente entusiasmados, con los que el divulgador solleric, maestro de profesión, conectó con facilidad.

La ciencia es sexy. Lo demuestra que conecta con dos de las tres profesiones favoritas de muchos niños: futbolistas, paleontólogos o astronautas. Sin embargo, no siempre se comunica bien. En esta ocasión, Marcús logró transmitirla con claridad y cercanía, en una charla disfrutable tanto para padres como para niños.

Eclipse Solar

Pep Marcús aseguró que el esperado eclipse solar será mágico: "Durante el eclipse, los animales callan, el ambiente se vuelve extraño, casi paranormal. Es una sensación única". Para el divulgador, a los mallorquines "nos ha tocado la lotería" por poder presenciar un eclipse total desde casa.

En cuanto a la organización, advirtió de posibles problemas de movilidad: "Si puedes verlo desde casa, no te desplaces. Perder la puesta de sol puede ser un precio a pagar". Alertó que, tras el fenómeno, miles de personas intentarán abandonar los mismos lugares al mismo tiempo: "Miles de personas saliendo a la vez, con retenciones hasta la madrugada, te lo arruina todo". Por eso, insistió en que, si el eclipse es visible desde casa, lo más sensato es quedarse.

Además, Marcús explicó que tras el esfuerzo de desplazarse a ciertos puntos privilegiados, podría darse la situación de que grandes embarcaciones, con bandera extranjera, se sitúen frente a la costa y bloqueen la visión del fenómeno. "Este eclipse también entiende de clases sociales", sentenció el divulgador.

Asimismo, señaló que la saturación turística agravará la situación: "Este verano será aún peor. No quiero quedarme atrapado en carreteras como la del Port de Valldemossa o el túnel de Sóller".

Para el 12 de agosto, anticipó cortes de acceso y medidas de control en distintos puntos. Aun así, defendió que será "una auténtica fiesta astronómica".

Ciencia en los eclipses

Hubo mucho espacio para la ciencia en la charla. El divulgador astronómico también recordó episodios históricos para ilustrar el impacto de la actividad solar. En este sentido, explicó que en medio de la Guerra Civil española se registró un fenómeno excepcional: "El cielo se volvió completamente rojo por una aurora, visible en todo el territorio, provocada por una tormenta solar muy intensa".

Según relató, en el contexto de tensión de la época, el fenómeno generó confusión entre la población: "Los republicanos pensaban que los nacionales estaban atacando, y al revés".

El divulgador astronómico también explicó el llamado evento Carrington, que ya demostró en el pasado el impacto que puede tener la actividad solar: "Quemó los telégrafos, y si algo así volviera a ocurrir hoy, prácticamente regresaríamos a la Edad Media. No podríamos usar aplicaciones como TikTok ni sistemas de navegación. Nuestra vida depende completamente de la tecnología espacial".

La conferencia fue clara y, aunque se abordaron numerosos aspectos técnicos, resultó en todo momento amena. Fue una buena muestra de lo que decía el catedrático Bienvenido León: "En todo caso, la ciencia nunca es aburrida".